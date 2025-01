CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RICCI PIACE SEMPRE

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un centrocampista. Fofana e Reijnders stanno formando benissimo e Fonseca, prima dell’esonero, gli ha sempre messi titolari quando poteva. Naturalmente il ritorno di Bennacer non può che far piacere a Conceicao, ma non è una certezza. Bisogna vedere in quanto tempo e soprattuto se tornerà quello di una volta, per intenderci il titolare del 19esimo Scudetto del Milan. In ogni caso, il Milan vuole un altro giocatore capace di impostare e costruire li gioco come l’algerino. Il nome nel radar del calciomercato Milan che su tutti sta prendendo il sopravvento è quello di Samuele Ricci del Torino. L’ex Empoli, proprio come Bennacer tra l’altro, piace parecchio alla società rossonera in quanto un profilo esperto nonostante la giovane età.

Le ultime notizie vedono però un ufficialità ovvero il rinnovo del calciatore con i colori granata. Naturalmente è ben diverso rispetto ad un rinnovo per blindare un calciatore per diversi anni, poiché anche a Torino sanno benissimo che Ricci ben presto vestirà un’altra maglia. Un prolungamento di contratto simile a quello per Bremer. L’accordo precedente però aveva scadenza nel 2026 mentre ora nel 2028. Così facendo il calciatore vale di più sia per cosa sta facendo vedere in campo, sempre uno dei più positivi in una stagione abbastanza negativa per il Torino, sia perché naturalmente il rinnovo porta più potere di mercato alla squadra che vende.

Quindi sì, Ricci andrà comunque via dal Torino e il Milan resta in pole, ma con differenze importanti. La prima è che non partirà a gennaio, come qualcuno aveva azzardato a dire, la seconda è che verrà fatta un’offerta di calciomercato maggiore rispetto a quanto il Milan pensava di poter spendere fino a ieri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONCEICAO BLOCCA TOMORI

il calciomercato Milan però passa anche dalle cessioni, come per esempio quella di Tomori. Il calciatore è passato da essere il titolare nonché perno della difesa campione d’Italia ad una semplice e umile riserva della squadra titolare. Questo tracollo ovviamente ha abbassato sia la valutazione del giocatore sia la voglia dello stesso Tomori di rimanere rossonero. Il calciatori inglese, per quanto sia molto legato al Milan, non vuole fare la fine che aveva fatto al Chelsea proprio poco prima di arrivare in Italia cioè quella di una panchina perenne costante.

Su di lui c’è la Juventus, ma il Milan non sembra convinta di rinforzare una rivale, sopratutto dopo l’operazione Kalulu, un vero e daffare per i bianconeri che tra qualche mese lo riscatteranno, facendo mangiare le mani ai responsabili del calciomercato Milan.

Conceicao però ha chiesto gentilmente la società di non muoversi e di non fare alcun movimento circa Tomori. L’allenatore vuole infatti che il difensore rimanga, in modo tale da poter contare su di lui nel corso dei prossimi mesi.