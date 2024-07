CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS SMENTISCE LE VOCI SU HERMOSO CON UN COMUNICATO UFFICIALE

Dopo circa un mese di suggestioni ed interessamenti, il calciomercato Napoli ha una certezza che deriva da un comunicato ufficiale della società che ha deciso di fare chiarezza sulle indiscrezioni che circolano intorno al club. Il comunicato del Napoli è chiaro e dichiara che “Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli”.

Le parole del club partenopeo sono nette e chiare e mettono una parola fine sulle tante indiscrezioni uscite nei giorni scorsi che davano il difensore spagnolo ex Atletico Madrid vicino al club di Antonio Conte. Questo comunicato aggiunge anche chiarezza su quello che potrebbe essere il calciomercato Napoli in uscita con i partenopei che, con molta probabilità, venderanno solo uno tra Juan Jesus, Ostigard e Natan con l’ex Genoa già ad un passo dall’approdo al Rennes per la prossima stagione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PROPOSTO ANCHE JAMES RODRIGUEZ PER IL CENTROCAMPO

Con la difesa completata, il calciomercato Napoli dovrà concentrarsi anche sugli altri due reparti con l’attacco che continua a pendere dalla possibile cessione di Victor Osimhen che rimane l’obiettivo del PSG anche se ad una cifra molto alta e vicina ai 100 milioni (la clausola rescissoria rimane di 120 milioni). Nelle ultime ore, è tornato di moda anche il nome di James Rodriguez che era stato molto vicino al Napoli durante la guida di Carlo Ancelotti ed è stato proposto anche ai partenopei dopo la grande Copa America giocata da leader assoluto della sua Colombia.

Per adesso, James Rodriguez rimane solo una romantica suggestione che difficilmente verrà portata a termine anche se uno con la sua qualità sarebbe fondamentale nel nuovo centrocampo di Antonio Conte.