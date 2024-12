CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DUE IN USCITA PER ARRIVARE A DURAN

Il calciomercato Napoli è in fermento in questi freddi giorni di dicembre ed una delle zone del campo in cui gli azzurri potrebbero combinare qualcosa per migliorare la rosa a disposizione di mister Antonio Conte è senza dubbio il reparto più avanzato. Il nome più caldo circolante in orbita partenopea è infatti quello di Jhon Duran, obiettivo numero uno per l’attacco napoletano secondo quanto riportato da Il Mattino. Il ventunenne colombiano ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società grazie alle prestazioni offerte con la maglia dell’Aston Villa non solo in Premier ma anche in Champions League segnando in totale dodici gol se si conta anche l’EFL Cup.

Sotto contratto con i Villans fino a giugno del 2030, per aggiudicarsi il cartellino di Duran al Napoli potrebbero servire ben quarantacinque milioni di euro e questa cifra potrebbe essere raggiungibile tramite la cessione di altri due attaccanti, su tutti Victor Osimhen, ora in prestito al Galatasaray e molto chiacchierato sul mercato essendo accostato non solo al Paris Saint-Germain ma soprattutto in queste ore anche al Manchester United del nuovo allenatore Ruben Amorim. Un altro che potrebbe essere sacrificato per la causa è Giacomo Raspadori che gode però della stima del tecnico pugliese ed il prezzo di Duran potrebbe convincere la dirigenza napoletana a concludere la trattativa solamente in chiave estiva.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RINNOVO E VICE PER MERET

Passando da una parte all’altra del campo, il calciomercato Napoli è da tempo alle prese anche con la questione relativa al portiere. Il titolare Alex Meret ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, e se non si troverà al più presto l’intesa per il rinnovo del suo rapporto con il club partenopeo potrebbe anche lasciare la società di De Laurentiis a parametro zero, senza che gli azzurri incassino alcuna somma dalla sua partenza oltre a dovergli trovare un rimpiazzo adeguato. Al momento il ventitreenne Elia Caprile sembra aver conquistato l’ambiente fornendo garanzie attraverso le partite da lui disputate.

La partenza di Caprile rimane quindi improbabile al momento ed il Napoli punta a trattenerlo rispedendo al mittente l’eventuale offerta del Cagliari per uno scambio con Simone Scuffet. I partenopei guarderanno dunque altrove per la porta ma l’obiettivo è quello di trattenere non solo il veronese Caprile ma anche lo stesso friulano Meret, prolungando l’accordo fino al 2027 con opzione per il 2028, da tempo nel mirino di diversi club come anche l’Inter che sta ragionando sul futuro di Sommer e valutando le prestazioni del più giovane Martinez.