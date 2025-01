CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI CHIUDE LO SCAMBIO IN PORTA

Lo dicevamo nei giorni scorsi e per il calciomercato Napoli era uno dei temi più caldi insieme all’addio di Michael Folorunsho, che andrà alla Fiorentina: lo scambio di portieri con il Cagliari dovrebbe chiudersi ufficialmente nelle prossime ore, e tra l’altro insieme a questo affare Giovanni Manna dovrebbe anche concretizzare il rinnovo di Alex Meret, al quale dunque verrà data fiducia come estremo difensore titolare. Il Napoli invece accoglierà Simone Scuffet: il friulano, che ha una storia davvero particolare tra esordio ed esplosione da teenager e poi anche tanta panchina, arriva appunto dal Cagliari e dunque dovrebbe aver giocato la sua ultima partita con i rossobklu contro il Monza.

Ora, il percorso inverso lo farà Elia Caprile: per quest’ultimo la scelta di calciomercato appare più logica, un talento messosi in luce nel Bari e nell’Empoli che poi andando al Napoli si è suo malgrado ritrovato a fare panchina, forse non quello che aveva previsto in estate. Scuffet invece era riuscito a rilanciarsi a Cagliari, ma ora va a giocare sì per lo scudetto ma accettando presumibilmente un ruolo che lo vedrà nei panni della riserva, avendo qualche occasione in Coppa Italia: certo magari non dipende da lui e si è trovato in mezzo a questo scambio di calciomercato, ma siamo certi che Scuffet avrebbe potuto trovare altro. Ottima presa comunque per il calciomercato Napoli, che si assicura un secondo portiere di assoluto valore.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SFUMA MATIC, VA AL COMO

Un altro potenziale obiettivo del calciomercato Napoli invece dovrebbe sfumare: Antonio Conte, ne avevamo già parlato, avrebbe voluto rinforzare il suo centrocampo con l’arrivo di un veterano di mille battaglie, che potesse sostituire numericamente Folorunsho aumentando però la qualità della mediana. Il nome corrispondeva a quello di Nemanja Matic, il serbo ex anche di Benfica e Manchester United era passato alla Roma agli ordini di José Mourinho e questo è indicativo della sua professionalità, lo Special One lo aveva voluto dopo averlo già allenato e lo stesso vale per Conte, che aveva allenato Matic ai tempi del Chelsea vincendo con lui una Premier League.

Il serbo però non andrà al Napoli, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercatoi: per lui è previsto comunque un ritorno in Serie A ma al Como. Cesc Fabregas è dunque pronto all’ennesimo colpo a sensazione per la sua neopromossa: dopo gli arrivi di Pepe Reina e Alberto Moreno e dello svincolato Sergi Roberto, oltre che dello sfortunato Raphael Varane e poi ancora di Patrick Cutrone e Andrea Belotti, ecco che Matic è pronto a inserirsi nel centrocampo dei lariani che stanno lottando per la salvezza, una grande iniezione di esperienza (ulteriore) ma anche di garra in una squadra che spesso gioca di fioretto. Sarebbe un grande colpo per la mediana del Como, per quanto riguarda il calciomercato Napoli bisognerà ovviamente rivolgersi altrove.