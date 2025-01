Calciomercato Napoli News, l’operazione per Renato Veiga

Il calciomercato Napoli nelle ultime ore si è arricchito di un nuovo obiettivo, secondo quanto riportato dal Mirror infatti il Chelsea avrebbe offerto al club partenopeo il prestito di Renato Veiga, ventunenne portoghese approdato a Londra questa estate dal Basilea per 14 milioni di euro circa. Il terzino in questi primi mesi è stato schierato da Enzo Maresca solamente in quindici occasioni, di cui sette in Premier League sempre subentrando a partita in corso e otto nelle coppe tra EFL Cup e Conference League partendo negli undici titolari e contribuendo con due gol e un assist.

L’operazione che Napoli e Chelsea potrebbero intavolare è quella di un prestito secco fino alla fine del campionato in quanto il club londinese è intenzionato a smaltire la rosa, ora composta da più di trenta giocatori, trovando una destinazione in cui Renato Veiga troverebbe spazio e opportunità di crescita. Per il Napoli invece il portoghese sarebbe una pedina perfetta per garantire ad Antonio Conte un’opzione in più nelle scelte delle sue formazioni permettendo inoltre all’allenatore pugliese di poter modificare il modulo di gioco a partita in corso o da una partita all’altra.

Calciomercato Napoli News, il giocatore per Conte

Il calciomercato Napoli con Renato Veiga andrebbe a colmare un vuoto nella rosa allenata da Antonio Conte, portando un giocatore dall’enorme duttilità capace di interpretare ottimamente la fase difensiva e quella di importazione. Il giocatore del Chelsea infatti può occupare in campo diverse posizioni, quella di esterno basso di sinistra, la sua principale e in cui anche Maresca lo ha schierato, quella di centrocampista davanti alla difesa, posizione ricoperta nel suo anno al Basilea e dove può abbinare le sue doti difensive con quelle di impostazione, e all’occorrenza anche quella di difensore centrale o braccetto in una difesa a tre, dove può far valere la sua forza fisica e i suoi 190 cm.

Con gli arrivi di Veiga e Danilo, che ormai sembra quasi certo, il calciomercato Napoli rivoluzionerebbe il suo reparto difensivo che fino ad oggi è stato retto da Rrahmani e Buongiorno ma che con l’infortunio dell’ex Torino si è notevolmente indebolito. Il giocatore era stato cercato questa estate anche dal Milan prima che il Chelsea si facesse avanti con la sua offerta proprio per questa sua capacità di ricoprire più ruoli e ora sembrerebbe che anche Cristiano Giuntoli lo stia tenendo d’occhio per regalare a Thiago Motta e alla Juventus un jolly difensivo.