Calciomercato Napoli news/ Rafa Marin è il primo acquisto di Manna! (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RAFA MARIN È IL PRIMO ACQUISTO

Il calciomercato Napoli sta per vedere il primo movimento in entrata con Giovanni Manna che ha concluso la prima operazione da DS dei partenopei ed è pronto a portare in Campania un calciatore in forza al Real Madrid. Il nome è già noto ai tifosi napoletani che, nelle prossime ore, vedranno l’ufficialità dell’acquisto di Rafa Marin dal Real Madrid per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro con un diritto di recompra in favore del club rappresentato dal Florentino Perez. Il rinnovamento del reparto difensivo è una delle priorità per il nuovo Napoli guidato da un Antonio Conte che vuole impostare la prossima stagione con una difesa a tre tanto cara all’ex allenatore di Juventus e Inter. Rafa Marin è un difensore spagnolo di proprietà del Real Madrid classe 2002 e con un anno di esperienza in prestito all’Alaves con il quale è riuscito a giocare 33 partite in Liga dove si ha attirato l’attenzione del Napoli e di Manna.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CONTE VUOLE ANCHE BUONGIORNO ED HERMOSO

Il calciomercato Napoli, però, non si ferma con il solo acquisto di Rafa Marin dal Real Madrid ma prosegue nelle difficili trattative con lo svincolato ed ex Atletico Madrid Mario Hermoso e con il Torino per il cartellino di Alessandro Buongiorno. Nella rosa ideale di questo Napoli, Antonio Conte li vorrebbe entrambi per completare un reparto difensivo in grado di lottare da subito per i primi posti della Serie A ma le trattative sono molto difficili da portare a termine e non dipendono solo dalla volontà del club campano che sta cercando di accontentare le richieste del nuovo allenatore. Oltre alle tante trattative di calciomercato in entrata, però, Manna dovrà gestire anche le tra situazioni complicate create in casa Napoli con Di Lorenzo, Osimhen e Kvaratskhelia insoddisfatti e sul piede di partenza anche se trattenuti da lunghi contratti che rendono ancora più scomoda la situazione. Al 19 di giugno il Napoli ha chiuso il suo primo acquisto ma, per non ripetere gli errori della passata stagione, De Laurentiis e Manna dovranno riuscire a consegnare a Conte uno spogliatoio unito e senza le situazioni ambigue che hanno rovinato la passata stagione.











