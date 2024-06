CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Pongracic alternativa a Buongiorno. 80 milioni per Kvara (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PONGRACIC VOCE VERA?

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi a caccia di un rinforzo per la difesa di Antonio Conte. Molti nomi sono stati passati in rassegna e anche da queste colonne nei giorni scorsi abbiamo indicato in Alessandro Buongiorno, del Torino, la prima scelta del tecnico salentino per rinforzare il pacchetto dei centrali difensivi. Il Torino però ha sparato alto al Napoli per il nazionale Azzurro, considerando anche l’ampia concorrenza visto che anche il Milan e la Roma hanno dimostrato grande interesse per Buongiorno e allora si potrebbero materializzare delle alternative di calciomercato.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Network, radio sempre vicina alle vicende del Napoli, nelle ultime ore ha rilanciato le indiscrezioni riguardanti Marin Pongracic del Lecce: 27 anni a settembre, il croato di nazionalità tedesca con la maglia dei salentini ha dimostrato di essere uno degli elementi emergenti più interessanti della Serie A e il direttore sportivo Manna potrebbe proseguire sulla linea verde già tracciata con l’arrivo di Rafa Marin, pescato direttamente dalla cantera del Real Madrid.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PSG VUOLE KVARATSKHELIA

Per quanto riguarda le trattative in uscita del calciomercato del Napoli, nei giorni scorsi abbiamo già parlato del fatto che Aurelio De Laurentiis stia aspettando di piazzare una grande cessione per scatenare la massima potenza di fuoco sugli acquisti richiesti da Antonio Conte. Il designato a partire per una cifra molto considerevole è Victor Osimhen, ma il Napoli potrebbe non fare a meno di ascoltare le istanze di Kvicha Kvaratskhelia, che per bocca del padre agente ha affermato di voler andare a giocare in una squadra impegnata in Champions League.

Per il georgiano potrebbe dunque tornare d’attualità la corte del Paris Saint Germain, che aveva già lanciato abboccamenti al Napoli riguardo una possibile offerta da 80 milioni di euro, che probabilmente spariglierebbe le carte. Come detto però i partenopei non sono intenzionati a privarsi contemporaneamente di Osimhen e Kvara e per quest’ultimo potrebbero tentare la carta di un rinnovo a condizioni favorevoli per il giocatore: ingaggio da 5 milioni di euro netti l’anno e clausola rescissoria ragionevolmente bassa, per non rendere possibile una eventuale partenza futura.











