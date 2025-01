CALCIOMERCATO NAPOLI, DOPO LO STOP DI OLIVERA TORNA DI MODA BIRAGHI

Il calciomercato Napoli sta continuando a lavorare per la fase offensiva per trovare il perfetto sostituito di Kvaratshkelia ma, in questi giorni, l’infortunio di Matias Olivera sta obbligando Manna a cercare anche un nuovo terzino che possa sostituire l’uruguaiano. Contro la Juventus giocherà Spinazzola ma, così facendo, rimarrebbe comunque scoperta la fascia destra che è coperta dal solo Di Lorenzo chiamato a fare gli straordinari per mantenere la giusta solidità difensiva nella squadra di Antonio Conte.

DIRETTA/ Napoli Juventus (risultato finale 2-1): decide Lukaku su rigore! (Serie A, 25 gennaio 2025)

Il primo obiettivo era Danilo della Juventus ma il brasiliano ha deciso di tornare nella sua terra natale obbligando il calciomercato Napoli a cambiare obiettivo e virare su un altro nome in rotta di collisione con la sua società. Il nome è quello di Cristiano Biraghi che è ancora un calciatore della Fiorentina ma Palladino è stato chiaro fin da subito e lo ha messo fuori rosa chiedendogli di cercarsi una nuova sistemazione.

Calciomercato Napoli News/ Olivera infortunato: si pensa ad uno tra Pongracic e Biraghi (25 gennaio 2025)

La viola lo lascerebbe partire per una cifra molto bassa e questo potrebbe far molto piacere al Napoli che sta cercando una riserva affidabile e, con Biraghi, troverebbe un calciatore già allenato da Conte nella sua parentesi nerazzurra.

CALCIOMERCATO NAPOLI, RIFIUTATA UN’OFFERTA PER RASPADORI

Si parla anche di uscite nel calciomercato Napoli con i partenopei che potrebbero vedere la partenza di un altro attaccante dopo la cessione di Kvaratshkelia al Paris Saint-Germain per circa 75 milioni di euro.

Il nome in uscita è quello di Giacomo Raspadori che è seguito da vicino da Atalanta e Roma con i giallorossi che sembrano essere in netto vantaggio e hanno già presentato un’offerta per l’ex Sassuolo. I giallorossi hanno proposto un prestito con una cifra intorno ai 20 milioni per riscattarlo ma il Napoli avrebbe rispedito al mittente questa proposta chiedendo solo un trasferimento a titolo definitivo che aiuterebbe i partenopei a sostituirlo con più facilità.

Calciomercato Napoli News/ Adeyemi, accordo totale vicinissimo: nuovi colloqui domenica (24 gennaio 2025)