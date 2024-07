CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MANCA POCO PER DOVBYK!

La Roma è al centro dell’attenzione in questo periodo di calciomercato. Dopo l’ufficializzazione di Samuel Dahl e l’arrivo di Matias Soulé nella Capitale, Florent Ghisolfi è determinato a proseguire con rapidità e concentrarsi sull’acquisizione di un attaccante, in particolare sull’ucraino Artem Dovbyk del Girona che sembra ormai vicinissimo a diventare il nuovo centravanti giallorosso, raccogliendo così l’eredità di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito accordato lo scorso anno.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, le trattative di calciomercato della Roma per Dovbyk sono in una fase caldissima. I club stanno negoziando e il giocatore è desideroso di trasferirsi. L’offerta ufficiale presentata è di 35 milioni di euro, inclusi i bonus. Gianluca Di Marzio conferma che la Roma è vicina a chiudere l’affare di calciomercato con il giocatore. Nelle prossime ore è previsto un incontro a Trigoria tra gli agenti e la dirigenza per ricevere la risposta del Girona alla proposta di 30 milioni più 5 di bonus. In caso di rifiuto, la Roma potrebbe rilanciare con un’offerta di 32 milioni più 6 di bonus, cifra già accettata dall’Atletico Madrid per Dovbyk.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UNA CONTROPARTITA PER BELLANOVA

La Roma non perde di vista Raoul Bellanova (24 anni), già osservato speciale nelle scorse settimane, come potenziale rinforzo per le fasce sotto la guida di Daniele De Rossi. Dopo una stagione positiva al Torino, il classe 2000 ha ottenuto una convocazione per Euro 2024 da parte di Spalletti, anche se non ha avuto l’opportunità di scendere in campo. I granata considerano però Bellanova uno dei pezzi pregiati della squadra e la richiesta per il suo cartellino non è di certo a buon mercato.

L’acquisizione di Bellanova rappresenterebbe un ulteriore potenziamento per la Roma dopo gli ultimi colpi di calciomercato. Tuttavia, per chiudere l’affare, la Roma dovrà avvicinarsi alla valutazione del Torino, che chiede circa 25 milioni di euro, inclusi i bonus. Sebbene la trattativa non sia mai stata completamente abbandonata, ora sembra riaprirsi. La possibilità di utilizzare Nicola Zalewski, esterno giallorosso e nazionale polacco, come contropartita per ridurre la richiesta economica del Torino appare complicata.