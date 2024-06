CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Si accelera su Bellanova! Per l’attacco occhi sul Sassuolo (27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHE INTRECCIO COL TORINO!

Il calciomercato della Roma attende di chiudere delle cessioni per accelerare sui primi rinforzi da regalare al tecnico Daniele De Rossi, fresco di rinnovo triennale. Il primo a partire è stato l’attaccante Belotti, che nelle prossime ore effettuerà le visite mediche con il Como, neo promosso in Serie A. Il prossimo potrebbe essere Aouar: il centrocampista francese, ex capitano del Lione, ha ricevuto due offerte, una dall’Al Sadd in Qatar e l’altra dall’Arabia Saudita, che potrebbe convincere il giocatore a lasciare la Serie A.

Se Aouar decidesse di accettare una di queste proposte, la Roma incasserebbe circa 10 milioni. Anche Smalling è in uscita, con l’obiettivo di liberare un posto in difesa per Mats Hummels del Borussia Dortmund. Secondo il Corriere della Sera, la Roma sta lavorando per arrivare a Bellanova, che il Torino valuta tra i 20 e i 25 milioni. Una possibile chiave per convincere i granata è rappresentata da Zalewski, molto apprezzato dal nuovo tecnico Vanoli, e la trattativa potrebbe accelerare molto rapidamente.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LAURENTIÉ E PINAMONTI OBIETTIVI OFFENSIVI

Il calciomercato della Roma va a caccia anche di obiettivi offensivi e gli occhi del club giallorosso sono posati sul Sassuolo appena retrocesso in Serie B. Il club capitolino ha sempre avuto un ottimo rapporto con quello emiliano a livello di mercato e la discesa di categoria dei neroverdi potrebbe accelerare altri passaggi di giocatori importanti, soprattutto perché il Sassuolo è intenzionato a fare cassa rispetto a calciatori che hanno ancora velleità di restare in Serie A.

Si tratta in particolare di Armand Laurentié e Andrea Pinamonti, che potrebbero togliere le castagne dal fuoco a De Rossi sia dal punto di vista della caccia all’esterno (per la quale la Roma non ha ancora messo nel cassetto la pur difficile trattativa di calciomercato per Federico Chiesa) sia per la ricerca di un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku. Il Sassuolo conferma la fama di bottega molto cara e parte da una valutazione di 25 milioni per Laurentié e di 15 milioni per Pinamonti, ma la Roma punterebbe a chiudere entrambe le operazioni tra i 25 e i 30 milioni inserendo una contropartita.

