CALCIOMERCATO ROMA, HERMOSO VIA IN PRESTITO

Il calciomercato Roma si appresta a salutare Mario Hermoso. Arrivato dall’Atletico Madrid con le migliori intenzioni dopo che il Napoli aveva trattato fino a poi farsi da parte, ora lo spagnolo è già pronto a mettersi alle spalle il Belpaese. Il difensore infatti ha giocato appena otto presenze in campionato ed è pronto ad un nuovo capitolo della sua vita ovvero il Bayer Leverkusen. Il calciatore verrà ceduto in prestito con ingaggio pagato totalmente dalle Aspirine. Un altro profilo che verosimilmente non farà più parte della Roma da qui a giugno è Dahl. Il terzino svedese è stato acquistato dal Djurgarden e l’obiettivo era quello di farlo adattare al calcio italiano prima di impiegarlo con costanza.

Questo non è successo e ora la cessione in prestito è più di una semplice idea. Le pretendenti non mancano, anche se nessuna arriva dall’Italia. Infatti Il Tempo ha menzionato dell’interesse da parte del PSV in Olanda e Hoffenheim in Germania.

CALCIOMERCATO ROMA, LA SITUAZIONE DI CASEMIRO

Il calciomercato Roma segue altre piste. Una di queste è la cessione di Zalewski. L’esterno a tutta fascia era finito nel radar del Marsiglia con Roberto De Zerbi che apprezza molto le sue qualità e lo ritiene ideale per il suo club. Zalewski però non sembra convinto della Ligue 1 e ha rifiutato l’offerta: lui vuole solo e solamente l’Inter che starebbe pensando di approfittarne. L’italo-polacco è un profilo perfetto per il gioco di Inzaghi e ora si aspetta solo l’ok definitivo.

Anche se è ancora presto parlare di voce concerta, Casemiro sta per lasciare il Manchester United e la Roma sogna il grande colpo. Naturalmente non sarà facile anche perché il brasiliano guadagna 11 milioni e mezzo a stagione e i giallorossi sono ricchi di alternative a centrocampo.