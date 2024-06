Calciomercato Roma/ Soulé, Suslov e O’ Riley per il vice Dybala. Via Abraham per Morata? (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SOULÈ, SUSLOV E O’ RILEY I NOMI PER IL VICE DYBALA

Si muove anche il calciomercato Roma con Florent Ghisolfi al lavoro per portare alla corte di De Rossi nuovi calciatori in grado di arricchire la qualità tecnica della rosa messa a disposizione per la prossima stagione. I giallorossi sono alla ricerca di un trequartista che possa coesistere con Paulo Dybala e sostituirlo in caso di indisponibilità perché Tommaso Baldanzi non ha dato le garanzie necessarie nella scorsa stagione. Sul tavolo di Ghisolfi ci sono diversi nomi interessanti e con caratteristiche differenti così da poter dare grande scelta a Daniele De Rossi che è chiamato a riconfermare la bontà del lavoro svolto nella prima parte del suo breve mandato da allenatore della Roma. Su tutti, il preferito sembra essere il nome di Matias Soulé di proprietà della Juventus e reduce da una stagione in prestito al Frosinone che lo ha visto servire 3 assist e mettere a segno la bellezza di 11 reti che stavano per trascinare la squadra guidata da Di Francesco ad un’insperata salvezza. Gli altri due nomi sono anche loro mancini e hanno davanti a loro una carriera con un grande potenziale ancora tutto da esprimere. Tomas Suslov dell’Hellas Verona è uno dei nomi più graditi per via di una seconda parte di stagione giocata ad altissimo livello mentre Matt O’ Riley del Celtic rappresenta l’alternativa fisica e più di quantità per la trequarti romanista.

Il calciomercato Roma, però, per entrare nel vivo ha bisogno di illustri cessioni perché le cifre dei cartellini dei calciatori attenzionati sono molto alte e quasi proibitive. Tra tutti, è Tammy Abraham l’indiziato principale ad una cessione durante la sessione estiva di calciomercato con l’attaccante inglese che è attenzionato da qualche squadra in Premier League e potrebbe tornare in patria. Aston Villa, Tottenham, Everton, Leicester e West Ham sono i cinque club interessati ad Abraham secondo Tuttomercatoweb e la Roma spera di guadagnare una cifra tra i 25 e i 30 milioni per provare l’assalto a Soulé della Juventus valutato 30 milioni dai bianconeri. Con questi soldi la Roma potrebbe puntare tutto su Alvaro Morata in uscita dall’Atletico Madrid e che già lo scorso calciomercato è stato vicino a vestire la maglia giallorossa.











