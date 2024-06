CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Boga il nome per l’attacco. Piace O’Riley del Celtic (12 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GHISOLFI TORNA SU BOGA?

Il calciomercato della Roma continua a ruotare attorno al casting per l’arrivo di un attaccante esterno. Il neo direttore sportivo Ghisolfi sta lavorando con grande attenzione su questa ipotesi, anche per le richieste del mister Daniele De Rossi: si era partiti da Federico Chiesa, che sembra molto più vicino alle richieste del Napoli e nella giornata di ieri si era parlato di Laurentié del Sassuolo come possibile alternativa DI CALCIOMERCATO PER LA ROMA. Come si dice in gergo, “fuochino“, visto che il profilo che potrebbe fare al caso dei giallorossi è passato sì da Sassuolo, ma in un tempo passato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ I nerazzurri irrompono su Chiesa! Bento strizza l'occhio (12 giugno 2024)

Stiamo parlando di Jeremie Boga, che Ghisolfi conosce molto bene visto che è stato proprio lui a portarlo nella Ligue 1 francese, strappandolo all’Atalanta (che a sua volta lo aveva preso dal Sassuolo) per 18 milioni di euro. Una situazione di calciomercato interessante per la Roma visto che la spinta sulla fascia di Boga potrebbe regalare quella propulsione che serve a De Rossi per sfondare le difese avversarie. Il Nizza potrebbe valutare la cessione per una cifra comunque non superiore ai 20 milioni di euro, per Boga 29 presenze nell’ultimo campionato francese con 5 gol e 6 assist all’attivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Bloccato Greenwood ma i Red Devils chiedono 50 milioni (12 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, O’RILEY NOME A SORPRESA

Anche a centrocampo Daniele De Rossi si aspetta uno sforzo da parte della società ed un nome nuovo è emerso sul taccuino di Ghisolfi, stando a quanto riportato dai media inglesi. La Roma avrebbe infatti messo gli occhi su Matt O’Riley, centrocampista di nazionalità danese, classe 2000 di proprietà del Celtic Glasgow. Nell’ultima stagione O’Riley è stato un grande protagonista della Premier League scozzese, arrivando a segnare 19 gol e servire 18 assist in 49 partite complessivamente disputate. Mancino di piede, il costo del cartellino è fissato su una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte vuole Bellanova. Manna incontra gli agenti di Hermoso (12 giugno 2024)

I numeri di O’Riley sono sicuramente molto importanti, seppur rapportati a un campionato come quello scozzese che sicuramente non è performante come le leghe al top in Europa, inoltre giocare nel Celtic rappresenta sicuramente un vantaggio non da poco per le performance individuali. A 24 anni però O’Riley sembra avere la maturità giusta per tentare un salto importante e De Rossi potrebbe farsi sedurre dalle sue caratteristiche, scegliendolo per formare assieme a Paredes quella che sarebbe una cerniera centrale di centrocampo di grande potenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA