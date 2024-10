Camila Giorgi, com’è morta la sorella Antonela: scomparsa nel 2011 in un incidente stradale

Camila Giorgi sarà tra gli ospiti della puntata di oggi domenica 6 ottobre a Verissimo 2024 e sicuramente la sua presenza sarà utile per fare il punto sulla sua vita e sulla sua carriera, fatta di alti, bassi e misteri. Tra i momenti che hanno maggiormente segnato Camila Giorgi c’è senza dubbio la scomparsa della sorella Antonela, morta nel 2011 in un tragico incidente stradale, quando aveva solo 23 anni, un momento drammatico che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della tennista, che soltanto pochi mesi fa ha detto addio al mondo del tennis lasciando tutti di sasso con la sua decisione.

Camila Giorgi non ha mai nascosto il dolore terribile che l’ha accompagnata nell’arco della sua vita per la scomparsa della sorella Antonela, visto che una perdita di tale portata, soprattutto in giovanissima età, è un fardello che ti accompagnerà poi per tutta l’esistenza.

Camila Giorgi fuggita in Usa dopo il ritiro dal tennis?

Nella valigia dei ricordi di Camila Giorgi, la sorella Antonela occuperà sempre il centro, visto che la scomparsa della compianta donna nel 2011 non è mai stata del tutto superata dall’ex tennista, come giusto che sia.

Negli ultimi mesi, dopo la decisione spiazzante di dire addio al mondo del tennis, Camila Giorgi avrebbe deciso di lasciare l’Italia per rifugiarsi negli Stati Uniti e iniziare una nuova vita, lontano dai riflettori e strappando con un passato a tratti troppo doloroso da superare e ricco di nubi. Nel corso dell’intervista che oggi l’ex sportiva concederà a Verissimo non mancheranno sicuramente delle battute non solo sulla sua carriera tennistica, ma anche sulla sorella Antonella, una ferita mai rimarginata nella quale Silvia Toffanin potrebbe provare a scavare per trarre qualche informazione in più anche sul rapporto che ha unito le due sorelle Giorgi negli anni, un legame spezzato troppo presto.

