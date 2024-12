Qual è la regione dove si mangia meglio al mondo? Ovviamente non poteva che essere italiana ed è stata certificata dalla prestigiosa classifica Taste Atlas. Nel dettaglio, come riferisce Cook del Corriere della Sera, è stata stilata la 100 Best Food Regions in The World, che si può facilmente tradurre in le 100 migliori regioni al mondo dove mangiare e in vetta troviamo appunto una regione italiana, leggasi la Campania.

Avevate dei dubbi? Forse era scontato il successo ma in ogni caso è sempre bene rimarcare l’ottimo cibo che arriva sulle nostre tavole, soprattutto quelle campane, con un punteggio totale di 4,44 su 5. In particolare sono stati premiati alcuni prodotti tipici di queste terre, leggasi la pizza napoletana, ma anche la mozzarella di bufala, senza dimenticarsi del mitico pomodoro di San Marzano o del sugo alla genovese, che non è di Genova ma che è invece appunto campano.

REGIONE DOVE SI MANGIA MEGLIO AL MONDO: PREMIATA DOPO Più DI 500MILA RECENSIONI

Attenzione perchè la premiazione della Campania come regione dove si mangia al mondo non è giunta dopo un’analisi superficiale, bensì valutando quasi 500mila recensioni su più di 15.000 prodotti culinari, e lo scettro è andato appunto a Napoli e dintorni. Subito dietro la Campania? Una regione forse sottovalutata come quella del Peloponneso, in Grecia, con 4,42 punti su un totale di cinque, quindi 0,02 punti in meno rispetto alla nostra Campania.

I prodotti da premiare? Le olive tipiche di quella zona del mondo, ma anche le mele e l’olio d’oliva. Ma attenzione perchè a pari punti del Peloponneso, come sottolineato sempre da Food del Corriere della Sera, troviamo l’Emilia Romagna, altra terra di prodotti d’eccellenza come ad esempio l’amatissimo Parmigiano Reggiano, ma anche il ragù alla bolognese, senza dimenticarsi del prosciutto di Parma o dell’aceto balsamico da tradizione per quanto riguarda Modena.

REGIONE DOVE SI MANGIA MEGLIO AL MONDO: CINA IN QUARTA POSIZIONE

Ma sapete chi si è aggiudicata la medaglia di legno? Il quarto posto è andata ad una nazione che forse non è così associata al buon cibo come il Sichuan, in Cina. Quinto posizione occupata nuovamente dalla Grecia con le isole Cicladi e in sesta piazza ancora il territorio ellenico con l’isola di Creta. Spazio quindi al Punjab, in India, e all’ottavo posto un’altra regione italiana sinonimo del buon cibo, ma anche dell’ottimo vino, come la Toscana. Dal Chianti al lardo di Colonnata, passando per la Pappa al pomodoro, la rilbolita e il caciucco, senza dimenticarsi della Fiorentina, ce ne è per tutti i gusti.

Nono posto per il Portogallo con Alentejo, quindi la Macedonia in Grecia, e l’Egeo, sempre in Grecia. Al dodicesimo posto ritroviamo l’Italia con la Sicilia, quindi l’Indonesia con Java, e poi Tras os Montes in Portogallo. Quindicesimo posto per il Giappone, con Kansai, poi al sedicesimo di nuovo la Grecia con la Tessaglia. Segnaliamo la Lombardia in 22esima posizione, la Puglia, il Piemonte e il Lazio dal 24esimo al 26esimo posto, poi la Sardegna al 29esimo.