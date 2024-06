Carla Merz, mamma di Ignazio Moser/ La lettera prima del matrimonio: “Se siete arrivati fino a qui…”

Nel grande giorno del matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez cresce l’emozione anche per mamma Carla Merz. I festeggiamenti sono già iniziati da giorni e c’è grande curiosità attorno alle nozze della coppia. Nozze che la madre dell’ex gieffino approva appieno, nonostante le perplessità iniziali legate al suo rapporto con Cecilia. Erano i tempi del GF VIP 2, quando mamma Carla decise di non seguire più la trasmissione, turbata dal comportamento del figlio con la fotomodella. E’ stata poi la mamma di Ignazio Moser stessa ad introdurre Cecilia Rodriguez in famiglia, per la gioia di Ignazio che sperava tutto filasse liscio.

“All’inizio mia madre ha conosciuto Cecilia al telefono, quindi con lei ho avuto gioco facile. A proposito: grazie mamma per avermi spianato la strada con papà!”, ha raccontato l’ex gieffino in una intervista. “Mio padre, invece, ha parlato con Cecilia per la prima volta qui a Trento. In principio era freddo, ma dopo pochi minuti lo sceriffo l’ha invitata a sciare: parlavano dell’Argentina, scherzavano. Io li osservavo ed ero felice”, ha raccontato.

La lettera strappalacrime della mamma di Ignazio Moser prima del matrimonio con Cecilia: “L’amore ha vinto”

A credere in questo matrimonio è soprattutto la mamma di Ignazio Moser, che in tempo non sospetti scrisse una bella lettera per il figlio e la sua futura nuora. “Se siete arrivati a questa scelta è perché l’amore ha prevalso e questa è la cosa più bella”, le sue parole a Verissimo. “L’amore ha però bisogno di essere coltivato quindi vi auguro di scegliervi ogni giorno e di cercare insieme la felicità, condividendo ogni momento e affrontando le difficoltà della vita che arriveranno”.

La madre di Moser sogna il quarto nipotino, ma per il momento deve accontentarsi del matrimonio e dell’affetto sincero che Cecilia prova nei suoi confronti. “Le faccio i complimenti per come ha cresciuto tutti i suoi figli. Le voglio molto bene”, disse la showgirl a Verissimo parlando della suocera.











