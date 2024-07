Carlo Marini e Martina De Ioannon lasceranno insieme Temptation Island 2024?

Carlo Marini si prepara ad essere il protagonista di un gran finale a Temptation Island 2024. Il tentatore si è fatto conoscere in queste settimane per il legame che ha creato con Martina De Ioannon, la fidanzata di Raul Dumitru. Un interesse che, giorno dopo giorno, è cresciuto, al punto tale da diventare per lui difficile stare lontano da lei, come lui stesso ha ammesso in varie occasioni. Carlo è chiaramente interessato a Martina, che d’altronde sembra ampiamente contraccambiare questi sentimenti, che hanno infatti messo in crisi le sue certezze nei confronti di Raul.

Dall’altra parte del villaggio, Raul guarda con preoccupazione e grande delusione il rapporto che Martina ha ormai con il bel Carlo Marini, al punto da comprendere che tra i due potrebbe nascere l’amore. “La consapevolezza fa più male della rabbia”, ha infatti ammesso dopo aver visto un nuovo video di Carlo e Martina insieme.

Carlo Marini e Martina, scatta il primo bacio nel gran finale di Temptation Island 2024?

D’altronde, nulla di speciale accade realmente tra Carlo Marini e Martina De Ioannon: i due stanno vicini, si guardano, si parlano, ma niente sfocia in qualcosa di fortemente malizioso. Eppure, appare evidente al pubblico, Raul compreso, che tra i due c’è un’attrazione fisica e anche qualcosa a livello sentimentale. È proprio per questo che l’ultima puntata di Temptation Island 2024 potrebbe riservare un vero e proprio colpo di scena, sfociando in un primo bacio tra Carlo Marini e Martina. Sarebbe il colpo di grazia per Raul che, d’altronde, consapevole di ciò che potrebbe accadere nel villaggio, ha ammesso di voler arrivare fino alla fine e, a questo punto, di sperare che Martina si sbilanci sino a questo punto. Ma la ragazza si lascerà davvero andare tra le braccia di Carlo, o i due decideranno di viversi fuori queste emozioni, qualora con Raul finisse davvero male come si intuisce?