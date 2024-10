Carlo Motta, chi è l’ex fidanzato di Helena Prestes e com’è finita la loro relazione

Carlo Motta è l’ex fidanzato di Helena Prestes, concorrente del Grande Fratello 2024. La modella brasiliana è stata a lungo sentimentalmente legata con il modello 37enne di Monza, il suo ultimo fidanzato; la loro storia d’amore fu ufficializzata nientemeno che in un altro reality, all’Isola dei Famosi, dove lei è stata concorrente lo scorso anno.

Nonostante un amore sbocciato nell’estate 2022, la coppia ha preso strade separate pochi mesi fa; in particolare, è Helena ad essere stata lasciata dal fidanzato. Una rottura che l’ha scottata e non poco, che l’ha fatta soffrire, ma che sta cercando in tutti i modi di dimenticare e di superare grazie alla partecipazione al reality di Alfonso Signorini. E, proprio nella puntata di questa sera, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla recente rottura con l’ex.

Helena Prestes al Grande Fratello 2024: “Triste con l’amore“

“Devo dirlo a tutti: io sono già entrata qua triste con l’amore, sono una frana“, ammette Helena Prestes al Grande Fratello 2024, parlando della rottura con l’ex fidanzato Carlo Motta. Una rivelazione che arriva durante il confronto con Lorenzo Spolverato, dalla quale si era allontanata negli ultimi giorni ma verso il quale continua comunque a nutrire un certo interesse. Signorini, riferendosi alla confessione della gieffina, ha ricordato che la storia con l’ex Carlo finì quando fu lui a lasciarla.

Helena conferma e aggiunge: “Sono entrata qua distrutta per questa cosa, ma anche pronta a vivere una cosa nuova, non solo nell’amore. E mi auguro di vivere una cosa nuova“. Poi, ritornando sul naufragio della relazione con l’ex, ammette di voler dimenticare tutta la sofferenza vissuta: “Non voglio più ricordarmi di questo momento che ho avuto“.