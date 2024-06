CARLOTTA E ERIKA D’AMICO, FINALISTI IO CANTO FAMILY 2024/ Mamma emozionata: “Il momento più bello è stato…”

Carlotta e mamma Erika sono le papabili vincitrici di Io Canto Family 2024. L’indizio arriva chiaro nel corso della finale, dove gran parte della giuria si sbilancia a favore della coppia, dichiarando proprio di volerla in finalissima. Claudio Amendola non fa mistero del fatto che le vorrebbe vincitrici di questa edizione, assegnando loro una sfilza di 10 ad ogni esibizione.

Vincitore Io Canto Family 2024, chi è/ Diletta e papà Marco sempre più vicini a Carlotta e mamma Erika

Intanto mamma Erika si commuove in un video, svelando qual è stato il momento per lei indimenticabile di questa avventura: “Per noi è un sogno, mi sono emozionata molto cantando la canzone Mariposa, perché rispecchia molto la mia vita, quello che ho vissuto con Carlotta”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Erika e Carlotta D’Amico in finale di Io Canto Family 2024

Durante la finale di Io Canto Family 2024 scopriremo il nome coppia vincitrice. In lizza per la vittoria finale ci sono anche Erika e Carlotta D’Amico, mamma e figlia, la cui storia ha appassionato milioni di telespettatori. Sul palcoscenico di Io Canto, mamma e figlia hanno portato però le loro voci confermandosi, puntata dopo puntata, come una delle coppie di concorrenti più forti di questa edizione. Pubblico e giuria sono coesi sin dall’inizio e la conferma è arrivata dal consenso unanime dei giurati e poi dal voto del pubblico in studio. Erika e Carlotta non sono solo una mamma e figlia, sono molto di più e lo hanno dimostrato sul palcoscenico di Io Canto toccando il cuore di tutti. Le loro esibizioni, infatti, sono state sempre emozionanti lasciando senza parole o spesso cono le lacrime agli occhi i giurati e lo stesso coach Mietta.

IO CANTO FAMILY 2024, FINALE/ Diretta e vincitori: restano 4 coppie in gara, via alla terza manche!

I presupposti per la vittoria ci sono tutti e alla vigilia della finale, Carlotta e Erika D’Amico sono tra le favorite alla vittoria finale. Sarà così?

Erika e Carlotta D’Amico partono favorite come vincitrici di Io Canto Family 2024, sarà così?

Il percorso di Carlotta e Erika D’Amico a Io Canto Family 2024 è stato sempre in salita. Mamma e figlia hanno conquistato giuria e pubblico con le loro esibizioni e con la loro grinta. Sul palcoscenico hanno portato brani rock di Gianna Nannini, ma anche delle emozionati ballad che hanno toccato il cuore del pubblico in studio e dei telespettatori da casa. Sui social sono tantissimi i commenti di stima e di affetto verso la coppia capitanata dalla coach Mietta. Durante la semifinale Carlotta e Erika D’Amico hanno brillato sul palcoscenico di Io Canto Family con due performance live: la prima è stata un duetto con la coach Mietta sulle note di “Un’avventura” di Lucio Battisti.

Classifica finale Io Canto Family 2024/ Erika e Carlotta rimangono in testa, Sofia e Cristian eliminati con…

Una performance che è stata accolta con grande entusiasmo dalla giuria, ma il colpaccio è arrivato poco dopo quando mamma e figlia hanno cantato “Mariposa” di Fiorella Mannoia stregando giuria e pubblico. Un’esibizione fortissima che ha scatenato il pubblico dei social che si è pronunciato tutto a favore della coppia: “Carlotta è eccezionale, spacca il video, un talento da scoprire a 360 gradi”. Che dire manca solo la vittoria finale!











© RIPRODUZIONE RISERVATA