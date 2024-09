Carlotta Mantovan e Stella: il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi

Il 26 marzo 2018, la vita di Carlotta Mantovan e Stella è cambiata per sempre: quel giorno, infatti, Fabrizio Frizzi è venuto a mancare lasciando un vuoto profondo nel cuore della moglie e della figlia che, da sole, hanno dovuto prendersi per mano e cominciare ad affrontare la vita senza il loro supporto. Quello tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi è stato un grande amore coronato non solo dal matrimonio, ma soprattutto dalla nascita di Stella, il regalo più bello ricevuto da Frizzi nel corso della sua vita.

Innamorato delle sue donne, il conduttore ha provato a trascorrere con loro la maggior parte dei suoi ultimi giorni lasciando un dolce e piacevole ricordo a Stella a cui mamma Carlotta, ogni giorno, parla di papà Fabrizio a cui assomiglia sempre di più come ha più volte svelato la Mantovan.

Carlotta Mantovan e Stella: cosa fanno oggi

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha scelto di lasciare l’Italia e trasferirsi in Francia, in un piccolo paese dove conduce una vita tranquilla e dove si è totalmente integrata con la comunità. Carlotta, in Francia, si occupa della casa, della sua bambina e si diletta a cavalcare alimentando la sua più grande passione, quella per i cavalli.

Una passione che sta trasmettendo anche a Stella che, invece, da papà Fabrizio, pare abbia ereditato la passione per la musica. Carlotta, tuttavia, dopo tanto tempo, sembra anche pronta a tornare a lavorare in tv. Il primo passo l’ha fatto accettando di partecipare a Ballando con le stelle come concorrente e chissà se, ora, troverà la voglia di tuffarsi in una nuova avventura professionale.