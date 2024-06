Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex moglie e ex compagna Gigi D’Alessio/ “Credevamo nella famiglia”

Nella vita di Gigi D’Alessio ci sono due ex importanti: si tratta della prima moglie Carmela Barbato e della compagna Anna Tatangelo. Due storie d’amore importanti per il cantautore napoletano da cui sono nati 4 figli. La relazione tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio è iniziata nel 1986: il cantante neomelodico non era ancora famoso e i due si sono innamorati quando erano entrambi giovanissimi. Un amore importante con tanto di matrimonio e la nascita di tre splendidi figli: il primogenito Claudio seguito dalla figlia Ilaria e infine da Luca. Il matrimonio non ha retto alla grande fama e popolarità sopraggiunta qualche anno dopo la partecipazione del cantautore al Festival di Sanremo. Nel 2006 la coppia annuncia la separazione e poco dopo Gigi D’Alessio conosce Anna Tatangelo.

LDA e il papà Gigi D'Alessio di nuovo sul palco insieme/ Gli ospiti del concerto Gigi: uno come te live

Cominciano a trapelare le prime voci ed indiscrezioni di una possibile relazione tra Gigi D’Alessio ed Anna Tatanagelo, vincitrice di Sanremo Giovani con “Doppiamente fragili”. La notizia viene commentata anche dalla ex moglie Carmela Barbato che dalle pagine di DiPiù Tv dichiarò: “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo. Ci siamo conosciuti che io avevo 15 anni e lui 16. Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo, tutto questo benessere. Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto”.

Anna Tatangelo "Ho 36 anni e un figlio di 13 anni e mi sento ancora giovane!"/ E rivela su Mattia Narducci...

Dopo l’ex Carmela Barbato per Gigi D’Alessio arriva Anna Tatangelo: l’amore, la crisi e la separazione

La fine del matrimonio tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio non è finito per Anna Tatangelo. Proprio la ex moglie, molti anni dopo le sue precedenti dichiarazioni, ha voluto spezzare una lancia a favore della nemica dicendo: “il mio matrimonio era già finito. A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”. Intanto anche la storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è arrivata al capolinea. Dopo 15 anni d’amore, fatti di tira e molla, nonostante la nascita di un figlio Andrea, la coppia non ha retto e ha annunciato la separazione. Un grande dolore per la “ragazza di periferia”: il primo addio risale al 2016. Una profonda crisi confermata anche dai diretti interessati con un post pubblicato sui social: “siamo in crisi. La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità”.

Mattia Narducci, fidanzato Anna Tatangelo/ "La differenza d'età? Può essere anche una risorsa"

Gigi e Anna hanno cercato di recuperare, ma alla fine non resta che dirsi addio. La fine di una storia che ha appassionato fan e non solo arriva con un comunicato stampa diramato nel 2020: “Io e Anna non stiamo più insieme. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Le nostre strade si dividono, ma cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA