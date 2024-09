Carmela Barbato è stata la ex moglie di Gigi d’Alessio per tantissimi anni. Una storia d’amore importante nata quando entrambi erano due ragazzini; a far da cornice ai loro primi appuntamenti la città di Napoli, cuore pulsante di buona parte del repertorio dell’artista partenopeo che con le sue canzoni ha fatto il giro del mondo. Il primo incontro tra i due è avvenuto in giovanissima età: Gigi ha 16 anni, mentre Carmela 15 e tra i due scatta subito la scintilla. Sono due giovani adolescenti innamorati che credono all’amore e sognano una storia da favola, così nel 1986 si sposano a Napoli e poco dopo arriva il primo figlio Claudio. Qualche anno dopo arriva la figlia Ilaria e infine il terzo figlio Luca conosciuto dal grande pubblico come LDA.

Sono anni di grande felicità per la coppia, ma anche professionalmente per Gigi d’Alessio che nel 1992 pubblica il suo primo disco facendosi apprezzare e conoscere in Campania. La svolta arriva qualche anno dopo quando D’Alessio viene selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2000 con il brano “Non dirgli mai”.

Carmela Barbato e la fine del matrimonio con Gigi d’Alessio per Anna Tatangelo?

E’ l’inizio di un sogno per Gigi d’Alessio che conquista la grande popolarità nazionale; la sua canzone diventa una hit e il suo disco conquista le prime posizioni delle classifiche di vendita. A stargli accanto c’è la moglie Carmela Barbato, ma qualche anno dopo iniziano a circolare le voci di una possibile crisi tra i due. Una crisi che inizialmente viene smentita, ma che nel 2006 diventa concreta con la separazione annunciata dall’artista napoletano che nel 2014 divorzia dalla ex moglie. Nel frattempo Gigi d’Alessio inizia una relazione con Anna Tatangelo che diventa di dominio pubblico e fa storcere il naso a tantissime persone per la grande differenza d’età.

Anche la ex moglie Carmela Barbato non la prende bene, anzi dalle pagine del settimanale DiPiù punzecchia la Tatangelo: “non solo sta con mio marito ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo”. La Barbato ha qualcosa da ridire anche all’ex marito: “preferivo quando Gigi un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto. Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo e il benessere”.