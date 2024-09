Quando si tratta di raccontarsi, Carol Alt riesce a farlo sempre sfuggendo ai filtri; l’attrice cattura l’essenza delle domande, sfugge alle etichette che spesso riguardano il suo ambito senza dimenticare l’importanza di una descrizione minuziosa della sua attitudine, tra ieri e oggi. Intervistata dal settimanale Chi, l’ex modella statunitense è partita proprio da tali aspetti: “Capita spesso che qualcuno abbia una visione della mia vita molto patinata… Ma se devo trovare una parola legata alla mia vita scelgo ‘perdita’. Ho perso la mia migliore amica a 15 anni per un incidente stradale, mia nonna quando ne avevo 21 e mio padre a 21 anni e mezzo, poi mio fratello. Infine, a 33 anni l’amore della mia vita. E sono state tutte perdite devastanti, li salutavo al mattino e non c’erano più la sera”.

Dal concetto di perdite, Carol Alt viene incalzata a proposito dell’amore della sua vita. “Se mi riferisco ad Ayrton Senna? E’ stata la persona più importante della mia vita, non posso parlare per lui, ma per me è stato così. E ha cambiato la direzione della mia esistenza per due volte, quando l’ho incontrato e quando è morto”. Una scomparsa che non conosce tempo nel suo cuore, tanto da ricordare ancora oggi il batticuore del primo incontro. “Quando ci siamo incontrati? Non sapevo chi fosse, a una sfilata i fotografi mi chiesero di fare delle foto con lui… Ma più il mio cuore ha battuto così; ero sposata, mai avrei pensato… Da allora non ho mai più giudicato nessuno. Mi colpì una sua frase: ‘Dobbiamo sbrigarci, non abbiamo molto tempo’. Per me il mondo si è fermato…”.

Carol Alt ha un nuovo compagno? “Mi chiamano i miliardari, ma…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Carol Alt ha parlato a cuore aperto della sua vita dopo la scomparsa dell’amore della sua vita, Ayrton Senna. “Puoi sopravvivere a questo tipo di perdita e puoi vivere se hai una grande fede, se ti convinci che c’è qualcosa al di là della perdita… Come tanti mi sono buttata nel lavoro, non facevo altro, il che non è una buonissima idea; nel senso che a un certo punto avevo perso la salute. Non avevo un bell’aspetto, mi sentivo sempre male”. L’attrice ha poi raccontato come sia giunta alla decisione di dare una svolta alla propria vita. “Ho fatto e faccio di tutto per combattere il tempo, tutto. Cerco di sentirmi utile, di aiutare gli altri, mi assicuro di mangiare bene per rimanere in salute. Soprattutto ho capito che il nostro aspetto riguarda il modo in cui trattiamo le persone come siamo nella società, come siamo riguardo alle cose che abbiamo fatto”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista, Carol Alt si è soffermata ancora sul concetto di amore proiettandosi però nella quotidianità. “Se ho un nuovo grande amore? Ho iniziato a uscire con i ragazzi a 13 anni, poi mi sono fidanzata, mi sono sposata, ho trovato il grande amore della mia vita ed è morto… Ho avuto un altro marito, altri amori, ma non mi sono mai fermata, ora non devo delle spiegazioni a nessuno”. L’attrice ha poi aggiunto: “… Ci sono uomini interessanti che mi chiamano, ci sono miliardari che mi chiamano… Potrei, ma se non c’è quel primo sguardo, quel battito, se non c’è il colpo di fulmine che senso ha?”.