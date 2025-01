Carolina Stramare è diventata mamma: è nata la figlia di Pietro Pellegri

L’ex Miss Italia Carolina Stramare è diventata mamma. Fiocco rosa per la modella e per il suo compagno, il calciatore Pietro Pellegri, che hanno dato il lieto annuncio con un post pubblicato su Instagram, che svela anche il nome scelto per la bambina. “Bianca, il nostro cuore scoppia di amore”: è con queste poche parole che la coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia insieme oltre che il delicato nome scelto per lei.

Carolina Stramare è incinta: Pietro Pellegri diventa papà/ Le foto col pancino in vista a Mykonos confermano!

A queste dolci parole è accompagnato un toccante video che mostra Carolina Stramare poco dopo il parto, in lacrime, mentre tiene tra le braccia la sua bambina appena nata. Pietro Pellegri è al suo fianco e bacia prima lei, poi sua figlia, altrettanto commosso e provato per la grande e inedita emozione. Il video ha conquistato migliaia di like oltre che tantissimi commenti di auguri e congratulazioni per la coppia.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri: dalla scoperta della gravidanza alla nascita di Bianca

È un momento meraviglioso per Carolina Stramare, che solo qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, rivelava come la notizia della gravidanza era arrivata per sé e per il suo compagno Pellegri in modo ‘brutale’. “Pietro lo ha scoperto in maniera brutale… Sono molto precisa in queste cose, sono anche dell’acquario e sono una che si segna ogni data. Tutti i mesi, dato che so come sono fatta e conosco bene il mio corpo, sapevo con esattezza quando sarebbe tornato il ciclo e al minimo ritardo ho capito subito che la famiglia si sarebbe allargata”. Pellegri non è stato però il primo a sapere della gravidanza: Carolina ha avvisato prima il suo papà, che ne è stato felicissimo, poi la sera stessa lo ha comunicato anche al calciatore. E se allora festeggiavano la notizia della gravidanza, ora Caroline e Pietro festeggiano l’arrivo di Bianca.