Catherine Boutet è conosciuta prettamente per essere la moglie di Riccardo Cocciante. Per scelta, ha vissuto (e vive ancora oggi) in disparte la sua relazione d’amore con il celebre cantante di “Margherita”. Tra Riccardo e Catherine Boutet c’è un matrimonio felice e pieno d’amore, legato da un colpo di fulmine che, per entrambi, è stato fatale. Nel 2022 hanno festeggiano i 50 anni di vita insieme, divisi tra lavoro e vita di coppia, e oggi sono più felici che mai. Oltre al un matrimonio soddisfacente, Catherine Boutet è madre di un figlio che vive a New York ed è lanciatissimo nel settore del design.

Cercare, però, di costruire un ritratto della moglie di Riccardo Cocciante non è facile dato che lei stessa ha deciso di non rivelarsi alla stampa e lasciare nell’ombra la sua vita con il cantante. Nonostante le poche informazioni a riguardo, sappiamo qualcosa sul passato di Catherine Boutlet e che lavoro faceva prima di dedicarsi al suo sogno d’amore.

Catherine Boutet, chi è e che lavoro fa

Dicevamo è una persona molto riservata. Non possiede profili social e non rilascia molte interviste. Sappiamo che la donna ha origini francesi e per molto tempo ha lavorato all’interno di una casa discografica di Parigi. Inoltre, sembra che per un certo periodo abbia lavorato anche come attrice teatrale. Tuttavia, dopo aver conosciuto Cocciante ha lasciato la sua carriera per dedicarsi a curare i progetti del marito. La coppia oggi vive a Dublino ed è qui che ha cresciuto il figlio David, che risiede a New York con la compagna.

Catherine Boutet si è sposata con Riccardo Cocciante nel 1983. Tre anni dopo il matrimonio è nato il figlio. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Riccardo Cocciante ha raccontato come un retroscena su sua moglie. “Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati Uniti dove era attesa in una scuola di New York”, ha raccontato nel ricordare il loro primo incontro. “Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 abbiamo celebrato 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”, ha concluso.

Catherine Boutet e il legame con Riccardo Cocciante

Catherine Boutet, dicevamo, è stata un’ex funzionaria di una casa discografica di Parigi. Ma non solo. La donna ha lavorato anche come attrice e i due, come ha raccontato Cocciante, si sono incontrati per caso. “Il nostro primo incontro è stato casuale. Lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York”. Da lì, però, non si sono mai più lasciati e hanno messo in piedi una bella famiglia.