CESARA BUONAMICI, IL RITORNO AL “GRANDE FRATELLO” COME…

Cesara Buonamici, cosa sappiamo del tumore e della malattia avuta da uno dei volti televisivi più noti, oltre che della sua carriera? La diretta interessata farà parte del cast di ospiti dell’appuntamento inaugurale della nuova stagione di “Verissimo”: infatti, nel corso della puntata in onda quest’oggi, la prima delle due consuete del weekend di Canale 5, ne salottino televisivo di Silvia Toffanin sarà nuovamente di scena la giornalista e mezzobusto diventata oramai un volto ricorrente per il pubblico delle reti Mediaset. E, in attesa di scoprire cosa di cosa parlerà la 67enne di origini toscane nel corso della sua ospitata, la preview del talk show ci ha fornito già qualche indizio: infatti, dopo l’esperienza cominciata nel 2023, Cesara Buonamici tornerà nelle vesti, fino a qualche tempo per lei inedite, di opinionista al “Grande Fratello”.

Paolo Ciavarro, chi è?/ L'etichetta "figlio di", le ex fidanzate e il matrimonio con Clizia Incorvaia

Ma chi è Cesara Buonamici e cosa sappiamo di lei? Se in un altro articolo quest’oggi accendiamo i riflettori sulla sua vita sentimentale e la lunga storia d’amore col marito, Joshua Kalman, qui ripercorriamo brevemente le tappe di una lunga carriera e i due problemi di salute che ne hanno condizionato gli ultimi anni. Classe 1967 e originaria di Fiesole, Cesara Buonamici proviene da una famiglia di nobile lignaggio: dopo gli studi universitari di Farmacia, ecco il ‘richiamo’ del giornalismo con le prime esperienze in emittenti locali e poi sul piccolo schermo, tra quiz, talk show e anche telegiornali. Poi, il passaggio automatico di una di queste reti sotto l’egida del Biscione e dagli Anni Novanta una presenza fissa prima a Studio Aperto e poi nel neonato Tg5, di cui sarà uno degli storici mezzibusti e successivamente anche vice-direttrice.

Fariba Tehrani e Mario Salemi, genitori Giulia Salemi/ "La separazione? Vissuta male, soffrivo in silenzio"

BUONAMICI, TUMORE AL SENO? “GRAZIE A LUCIANO ONDER HO…”

Se l’ultima svolta nella carriera di Cesara Buonamici è la sua presenza nel cast di opinionisti del reality show più iconico della televisione italiana, non tutti forse sono a conoscenza del fatto che la 67enne toscana ha avuto un serio problema all’occhio e le è stato anche diagnosticato un tumore, per fortuna in tempo. Nel 2020, infatti, la giornalista aveva riscontrato una nevralgia al trigemino, il quinto nervo cranico, e che ha avuto come conseguenza l’abbassamento di una palpebra. Di fronte alla curiosità di molti e alle insinuazioni di chi aveva pensato a un intervento di chirurgia estetica, Cesara Buonamici aveva spiegato, accennando a quest’affezione neuropatica molto invalidante dato che provoca forti dolori: “Il mio dottore mi ha prescritto un anestetico che mi ha bloccato temporaneamente la faccia”.

Malattia Eleonora Giorgi: "Il tumore? Posso permettermi di andarmene"/ "Ho avuto vita avventurosa"

Molto più importante è stata invece la battaglia che Cesara Buonamici ha combattuto con un tumore al seno, circostanza che la diretta interessata aveva rivelato solamente tempo dopo la diagnosi proprio durante una ospitata a “Verissimo”: Ho avuto un tumore, ma sono salva grazie ai controlli” aveva confessato la giornalista a Silvia Toffanin, ribadendo ancora una volta che la prevenzione è molto importanti. “Per fortuna è stato preso molto in tempo e quindi ho fatto l’intervento e le cure che dovevo fare” aveva aggiunto, pur senza dimenticare di ringraziare coloro che l’avevano guidata in questo percorso, a partire da un altro volto tv molto noto nel campo della divulgazione medica e scientifica di Canale 5, ovvero Luciano Onder. “Lui mi ha indirizzato subito al Policlinico Gemelli. È avvenuto tutto molto rapidamente e grazie a Dio è andato tutto bene”.