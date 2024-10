Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci e la malattia: “Chi mi ha dato la forza? L’amore”

Cesare Bocci è uno degli attori più amati del piccolo schermo, soprattutto per l’iconico ruolo del vicecommissario Mimì Augello ne Il commissario Montalbano. Nella vita privata, però, da più di trent’anni al suo fianco c’è la moglie Daniela Spada con il quale ha una splendida figlia: Mia. Poco dopo il parto, però, la donna è stata colpita da un ictus e l’attore ha dovuto crescere da solo la figlia nei suoi primi anni e prendersi cura della moglie. Sul grande amore che lo lega a Daniele, Cesare ha confessato: “Chi mi ha dato la forza? Come fai se sei innamorato di una persona, della donna che ami o dell’uomo che ami, ti viene naturale la forza. Con lei io ho imparato a litigare, per me prima era la fine di tutto invece con lei mi ha allenato e litighiamo spesso.”

Cesare Bocci, confessione toccante: "Ho fatto piangere Andrea Camilleri"/ "Ho fatto il manichino vivente"

Cesare Bocci e Daniela Spada si sono sposati il 4 settembre 2022 e su questo l’attore ha confessato: “Tantissimi inviati: 5, la sorella di Daniela, Mio e il suo fidanzato dell’epoca. Poi abbiamo chiamato i nostri dirimpettai, con i quali siamo amici e gli abbiamo detto noi stiamo andando a mangiare in un ristorante e loro sono arrivati.” Caterina Balivo, a questo punto, ha mostrato la clip della partecipazione dell’attore a Ballando con le stelle quando ha ballato un valzer lento con la moglie. Momento molto toccante concluso con uno scrosciante applauso. “Si arrabbiò molto perché lei aveva provato tutti i passi con Samuel Peron e io non lo sapevo e quindi ho improvvisato, lei si è arrabbiata.” ha rivelato Bocci.

Stefano Tacconi malattia: "Pensavo che anche mia moglie Laura fosse morta"/ "Salvato da mio figlio Andrea"

Cesare Bocci e il matrimonio con Daniela Spada, lui ironizza: “Sposata per la pensione”

Daniela Spada e Cesare Bocci si sono sposati dopo 28 anni di amore due anni fa, perché non lo hanno fatto prima? L’attore lo ha confessato in maniera schietta e sincera: “Prima lei diceva che portava sfortuna. Poi dirò una cosa che banalizza tutto io sono in pensione quindi per un domani…e te ne dico un’altra, quando Daniela è stata male siamo stati fortunati perché non eravamo sposati e io non potevo neanche prendere delle decisioni, cosa che poi ho fatto. Se un domani dovesse succedere qualcosa a lei o a me perché ci dobbiamo trovare nella stessa situazione.”