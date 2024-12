Cosa sappiamo della famiglia di origine della bella modella sarda e in particolare genitori di Elisabetta Canalis, Cesare e Bruna?

Il papà di Elisabetta Canalis, Cesare, è morto nel 2017: aveva soli 78 anni. L’uomo aveva subito un ictus proprio mentre era a Los Angeles, dove la figlia si è trasferita in seguito al matrimonio con Brian Perri. Parlando proprio del padre, la Canalis ha spiegato a Domenica In: “Ero molto legata a papà, però, come capita spesso ho approfondito il rapporto con lui quando sono cresciuta”. Cesare si è sentito male infatti proprio a casa della figlia: è stato così trasferito in Rianimazione e purtroppo, dopo qualche tempo, è venuto a mancare. “Forse la cosa che ha unito più me e mio padre è stata la sua morte” ha ammesso la showgirl molto amata dal pubblico.

Genitori di Elisabetta Canalis, la somiglianza incredibile con mamma Bruna

Elisabetta Canalis, nel 2017, ha perso il papà Cesare per via di un ictus. Era un uomo di altri tempi, come raccontato proprio dalla figlia, e per questa ragione anche di poche parole e molto restio a dimostrare i propri sentimenti. Una volta invecchiato, però, ha mostrato le sue fragilità e così la figlia ha compreso quanto bene le abbia voluto.

Cosa sappiamo, invece, di Bruna, la mamma di Elisabetta Canalis? La donna, in seguito alla morte del marito, che era primario dell’istituto di radiologia dell’Università di Sassari, ha cominciato a trascorrere sempre più tempo a Los Angeles dalla figlia, facendo compagnia a lei e alla nipotina Skyler. Sui social si vede che Bruna è molto somigliante alla figlia: entrambe sono molto belle e non possono fare a meno di attirare gli sguardi compiacenti dei fan.