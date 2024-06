Chi è Alessandro Sibilio/ Ha una fidanzata? Carriera, vita privata e curiosità: prima dell’atletica…

Chi è Alessandro Sibilio: la carriera da ostacolista sino agli Europei di Atletica 2024

Agli Europei di Atletica 2024 in corso a Roma il movimento italiano sta ben impressionando, a suon di trionfi e medaglie, dall’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto a quello di Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri. Ma ci sono anche giovani talenti azzurri che si stanno mettendo in mostra, come Alessandro Sibilio: originario di Napoli, classe 1999, è un ostacolista e velocista italiano che vanta già numerosi traguardi raggiunti, come la vittoria al campionato europeo under 23 dei 400 metri ostacoli del 2021 e quello under 18 del 2016.

Anche a Roma 2024 si sta togliendo numerose soddisfazioni: oltre ad aver vinto la medaglia d’argento in finale nei 400 metri ostacoli, alle spalle del collega norvegese Karsten Warholm, ha siglato il nuovo primato italiano nella disciplina con un tempo di 47”50, superando il precedente record stabilito da Fabrizio Mori nel 2001. I tifosi italiani in questi giorni stanno ammirando le sue prestazioni e lo stanno conoscendo sempre più, ma, oltre alla sua carriera sportiva, che cosa si sa della sua vita privata?

Alessandro Sibilio ha una fidanzata? Vita privata top secret e curiosità sul giovane atleta

La vita privata di Alessandro Sibilio è decisamente top secret: non si sa se ha una fidanzata, né informazioni a tal riguardo traspaiono dai suoi profili social. Su Instagram, in particolare, il giovane ostacolista azzurro condivide spesso scatti a tematica prevalentemente sportiva, in cui pubblica i progressi in carriera e i recenti successi agli Europei di Atletica 2024 a Roma. Per quel che concerne la vita privata e la presenza di una fidanzata nella sfera sentimentale di Alessandro Sibilio, però, al momento non si hanno sufficienti informazioni essendo piuttosto riservato e poco avvezzo ai gossip.

Nonostante la carenza di informazioni sul suo privato, di Alessandro Sibilio si conoscono però diverse curiosità sulla sua vita professionale sportiva e non. Sappiamo che, prima di approcciarsi all’atletica leggera, ha sperimentato altre discipline come il calcio, il basket e il nuoto; lo sport è una passione comune in famiglia, dal momento che la sorella Sara è stata ex capitano della squadra di calcio femminile del Napoli. Per quanto riguarda il percorso di studi, Sibilio ha frequentato il liceo scientifico e, dopo la maturità, si è laureato in Ingegneria gestionale.











