Nuovo appuntamento con Temptation Island 2024 questa sera su Canale 5 e, tra le coppie ancora in gioco, ci sono anche Mirco e Giulia. La loro relazione è già semi-compromessa da tensioni ed incomprensioni nella loro vita di coppia, con lui che lamenta di sentirsi oppresso a causa della gelosia della fidanzata e lei che vorrebbe maggiori attenzioni. Il loro rapporto rischia ora di andare in fumo a causa del sensibile avvicinamento di Mirco ad Alessia, una delle tentatrici del programma.

Sin da subito lui non è rimasto indifferente alla presenza della single, con la quale ha costruito un rapporto di complicità e un’intesa crescenti, oltre ad esserne attratto anche fisicamente: “Tu hai delle belle labbra”. Anche Alessia ricambia tali attenzioni e questo scatena la gelosia di Giulia; di fronte ai numerosi video cui ha assistito, la fidanzata di Mirco lamenta di non aver mai ricevuto simili attenzioni e lo accusa per l’avvicinamento alla tentatrice.

Mirco e Alessia, notte insieme ed esterna a Tamptation Island 2024: l’ira di Giulia

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata durante la scorsa puntata di Temptation Island 2024: in quell’occasione, infatti, Giulia ha scoperto non solo che Mirco ha trascorso una notte in spiaggia insieme alla tentatrice Alessia, ma che le ha anche proposto di trascorrere un’intera giornata da soli in esterna. La fidanzata del ragazzo di fronte ai video è andata su tutte le furie: “Che pagliacciata, ha preso per il cul* tutti, Filippo, me, la mia famiglia… questo è il santarellino! È una testa di cazz*, faccia di merd*!”.

Non solo, Giulia ha anche chiesto un immediato falò di confronto a Mirco, informando Filippo Bisciglia della sua decisione di lasciare il programma: “Voglio che gli dici che se non viene stavolta vado a prenderlo per i capelli e me ne vado! È finita qui”.