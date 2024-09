Anastasija Kuzmina è una delle protagoniste della trasmissione di RaiUno Ballando con le Stelle dove è una ballerina ormai storica del programma tv, condotto da Milly Carlucci. Anastasija è una ballerina ucraina naturalizzata italiana di 31 anni ed è fidanzata ormai da oltre un anno con il medico nutrizionista Alessio Di Gennaro, medico nutrizionista molto noto attraverso i social network.

Alessio Di Gennaro è un medico nutrizionista sportivo nato a Roma nel 1997. Si è laureato in Dietistica all’Università di Tor Vergata a Roma ed è riuscito in poco tempo a ritagliarsi un ruolo importante nel proprio lavoro. Oltre ad aprire uno studio nella propria città ha iniziato una collaborazione con la startup DiCiAlice, una startup nata per curare disturbi alimentari.

Oltre a lavorare in ambito medico Alessio Di Gennaro è stato abile nel ritagliarsi un ampio spazio sui social dove è cresciuto pian piano e ha inanellato una serie di grandi risultati su TikTok e su Instagram dove conta 164 mila follower ed è ormai in costante ascesa. I social, oltre a portare lavoro, hanno regalato anche l’amore visto che Alessio e Anastasija Kuzmina si sono conosciuti proprio grazie i social.

Anastasjia Kuzmina, chi è il compagno Alessio Di Gennaro e come si sono conosciuti

Anastasjia Kuzmina e Alessio Di Gennaro si sono conosciuti proprio sui social, andiamo a vedere come. A fare il primo passo è stata proprio la bella ballerina che ha notato il ragazzo in un video su TikTok ed ha deciso di prenotare una visita presso il suo studio. Era l’estate del 2022 e da quel momento i due non si sono più separati.

A raccontare la loro storia è stata proprio Anastasija in un’intervista di qualche tempo fa a Novella 2000 e ha raccontato in maniera dettagliata come è cominciata la loro liaison. I due convivono da qualche tempo e hanno intenzioni piuttosto serie, fanno sapere, con Anastasija che racconta: “La mia famiglia lo adora, sia i miei che mio fratello Nikita ed anche mia nonna che non parla italiano ma con il quale si capiscono al volo”.

Rispetto ad Anastasija Alessio è molto più riservato sui social sulla sua vita privata e sui social è molto attento a dispensare consigli sul proprio lavoro. Alessio Di Gennaro – oltre all’attività social – ha collaborato anche nella trasmissione Pomeriggio con noi, programma Youtube dove dispensava costantemente consigli a persone con problemi in questo settore. Una coppia che si trova alla perfezione, Anastasija Kuzmina ed Alessio Di Gennaro.