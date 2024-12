Alessio Pecorelli: la segnalazione a Uomini e donne

Alessio Pecorelli, con un passato da militare e oggi impegnato nella ristorazione, è salito sul trono di Uomini e Donne all’inizio della stagione con il desiderio di trovare la persona giusta con cui costruire qualcosa d’importante. Tuttavia, il percorso di Alessio che stava appassionando il pubblico, finisce definitivamente oggi, lunedì 2 dicembre 2024, a causa di una segnalazione. Dopo le immagini di Alessio in un locale in compagnia di una ragazza che non partecipa al programma, nella puntata odierna, Maria De Filippi torna sull’argomento. La padrona di casa chiama al centro dello studio Alessio e le sue quattro corteggiatrici.

Jenny ammette di essere profondamente delusa da Alessio mentre un’altra ragazza spiega di aver ricevuto un’altra segnalazione sulla presenza di Alessio in un locale insieme a Mario Cusitore. Alessio si giustifica spiegando di aver partecipato al compleanno di qualche amico in comune, ma le sue parole non convincono Maria De Filippi.

Maria De Filippi contro Alessio Pecorelli a Uomini e Donne

Le segnalazioni su Alessio Pecorelli scatenano la reazione di Maria De Filippi. “Ammazza quanti compleanni avete”, sono le parole della conduttrice che non nasconde le delusione nei confronti del tronista a cui, insieme alla redazione, aveva concesso la sua fiducia. Dopo qualche tiepida spiegazione da parte di Alessio, Maria De Filippi prende in mano la situazione invitando il tronista a lasciare il trono non avendo più corteggiatrici.

Una presa di posizione dura quella della conduttrice che, di fronte a determinati atteggiamenti da parte dei protagonisti della sua trasmissione, si è sempre esposta in prima fila. Con Alessio Pecorelli, di fronte alla reazione della conduttrice, si alza anche Mario Cusitore, presente nelle segnalazioni riguardanti l’ormai ex tronista di Uomini e Donne.

