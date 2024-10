Alex Sartinara, chi è il tentatore che ha conquistato Millie Moi a Temptation Island 2024

A Temptation Island 2024 nelle schiere dei tentatori c’è anche Alex Sartinara, chi è? Classe 1991 ha 31 anni ed originario di Rho in provincia di Milano. Per quanto riguarda la sua professione si occupa dell’amministrazione della carrozzeria di famiglia, mentre su di se in un’intervista a Witty Tv ha rivelato che è un ragazzo tranquillo, sensibile, educato e pieno di valori. Ama stare in compagni di preferisce ma spesso non disdegna anche rilassarsi da solo sul divano.

Ha confessato, inoltre, di non essere molto amante dei social nonostante un profilo Instagram che vanta più di 1100 follower. A Temptation Island 2024 Alex Sartinara ha instaurato un’amicizia particolare con Millie Moi, fidanzata di Michele Varriale. Sempre durante l’intervista a Witty ha rivelato di avere molti hobby e di essere uno sportivo, ha praticato pugilato, nuoto agonistico, calcio, pallavolo e sci. Sogna una famiglia con dei figli e nel frattempo, da amante degli animali qual è ha un amstaff di sei anni.

Millie Moi e Alex Sartinara a Temptation Island 2024: cresce sempre più il feeling tra i due

Alex Sartinara è il tentatore di Millie Moi a Temptation Island 2024, con la sua gentilezza e simpatia, ha conquistato la bella 26enne. E puntata dopo puntata tra i due sembra proprio che sta nascendo qualcosa, si sono spesso lasciati andare alle confessioni ed alle confidenze e durante l’ultima puntata Millie lo ha addirittura portato ‘in esterna’, tra sguardi complici e atteggiamenti inequivocabili Millie ha confessato di essere attratta da lui e che gli piace non solo fisicamente. Sui social in molti sono convinti che tra i due ci sia un flirt in corso con buona pace di Michele che in queste puntate si è lasciato andare ad pesanti sfuriate di gelosia.