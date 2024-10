A Temptation Island 2024 il feeling tra Millie e Alex si fa sempre più forte, dato che nell’ultimo periodo la fidanzata di Michele sembra essere sempre più convinta di doverlo lasciare. Sui social questa coppia è parecchio criticata e considerata un po’ sottotono, oltretutto il carattere di Millie non ha conquistato i fan, che la considerano non adatta al programma e “noiosa”. Alex, il tentatore è invece molto apprezzato, soprattutto dopo le sue parole nel video di presentazione, in cui ha ammesso di essere un ragazzo molto semplice con la passione per i motori.

Alex Sartirana, questo il suo nome e cognome, vive a Milano ed è riuscito a fare della sua passione il suo lavoro, occupandosi oggi di motori con la sua impresa di auto di lusso. Come abbiamo potuto vedere in queste settimane a Temptation Island 2024, il bel tentatore ha legato con Millie, fidanzata di Alex dimostrandosi attratto da lei sotto il punto di vista fisico e mentale. Durante le puntate lo abbiamo visto anche regalare alcuni vestiti alla ragazza e un profumo, con il commento di Michele (fidanzato di Millie), che ha rivelato che a lei non basta un regalo al mese…Che frecciata!

Quella di Millie e Michele è una coppia che purtroppo non convince il pubblico. Effettivamente, nonostante siano stati scelti tra tanti provinati dagli autori di Temptation Island 2024, non sono riusciti a raccontarsi davvero nel profondo e a creare un legame con i telespettatori. Complice forse il carattere di Millie, che nonostante sembri sbarazzino, rimane sempre molto chiuso. Anche Michele si è raccontato poco e si è limitato a fare qualche scenata di gelosia dopo che è stato fatto vedere il video di Alex che dava appassionati baci sul collo a Millie mentre entrambi erano in accappatoio vicino al mare.

Il ragazzo si è messo a dare calci in giardino a tutto quello che trovava, e ad un certo punto ha preso anche a pugni un croissant sul tavolo della colazione ripensando a quanto successo. Le sue reazioni scioccanti però non hanno convinto il pubblico di Temptation Island 2024 che continua a ribadire di non vedere contenuto nelle loro parole e nel loro percorso nel reality di Canale 5. Durante la scorsa puntata li abbiamo lasciati con uno sfogo di Millie e con un’affermazione di Alex, che ha detto che quando è innamorato diventa romantico e fa gesti importanti per la sua compagna. Come finirà tra loro a Temptation Island 2024? Ci saranno colpi di scena o ci deluderanno ancora?