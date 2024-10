Procede a gonfie vele la versione autunnale di Temptation Island 2024 e quando siamo prossimi ad una nuova puntata i fari sono puntati su Alex Sartirana, tentatore di Millie a Temptation Island 2024. Dopo le prime settimane in ombra, il giovane sembra aver fatto breccia nella ragazza e proprio nel precedente appuntamento la vicinanza tra i due ha raggiunto picchi tali da alimentare il dissenso di Michele – fidanzato di Millie – dall’altra parte del villaggio.

Ma chi è Alex Sartirana, tentatore di Millie a Temptation Island 2024? Conosciamo qualcosa in più sul ragazzo tramite la presentazione ufficiale presente su WittyTv. Appassionato di auto, meccanico di professione e amante degli animali, ma soprattutto: “Sono una persona semplice, so fare gruppo; so dire la cosa giusta al momento giusto”. Sul fare gruppo potremmo anche dissentire dato che, come anticipato, la prima parte dell’esperienza a Temptation Island 2024 non lo ha visto particolarmente coinvolto.

Alex Sartirana, tentatore di Millie a Temptation Island 2024: il single fa di necessità virtù?

Quasi profetiche le parole di Alex Sartirana – tentatore di Temptation Island 2024 – nel suo video di presentazione pubblicato sulla pagina WittyTv. “… Vado subito in sintonia con la persona che ho davanti e ne capisco le necessità”, può essere dunque tradotta così la vicinanza a Millie – fidanzata di Michele – nel reality? Il ragazzo sembra infatti aver compreso le lacune affettive – palesate dalla ragazza – offrendole dunque quei momenti di spensieratezza tipici dell’esperienza.

Ma oltre ad assecondare le necessità, le intenzioni di Alex Sartirana – tentatore di Millie a Temptation Island 2024 – vanno oltre le circostanze del reality? Dalle interazioni già osservate, potremmo forse azzardare un ‘no’ come risposta. A prescindere dalla simpatia che sembra crescere di puntata in puntata, l’impressione è che il ragazzo stia semplicemente vivendo l’esperienza a pieno, condividendo il percorso proprio con Millie – fidanzata di Michele – ma senza una pretesa per il futuro. Chissà però che con la puntata di questa sera di Temptation Island 2024 non arrivino nuovi aneddoti per smentire tale pronostico.