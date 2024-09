Chi è Alfred Ekhator, fidanzato di Anna a Temptation Island 2024

Alfred Ekhator ha subito attirato i riflettori di Temptation Island 2024 su di lui. Il fidanzato di Anna Acciardi ha 24 anni, è originario della Nigeria ma vive ad Assisi, dove pare lavori come modello. Se si va a spulciare su Instagram, si scopre che il suo profilo è privato, ma non lo è invece quello TikTok, dove Alfred si diverte a condividere video ironici ma anche provocatori, spesso a sfondo amoroso.

D’altronde il percorso di Alfred Ekhator con la fidanzata Anna a Temptation Island 2024 non è iniziato nel migliore dei modi. Sono bastati pochi giorni per il ragazzo prima di avvicinarsi, e anche molto, ad una tentatrice, scatenando l’ira della sua dolce metà. D’altronde, Anna cercava da Alfred conferme sui sentimenti che prova nei suoi confronti, avendo scoperto un tradimento da parte sua.

“Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze. – ha raccontato Anna di Alfred Ekhator a Temptation Island 2024, aggiungendo che – A causa di queste cose ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto e ho scoperto un tradimento di recente, confermato da lui, sono innamorata di lui e nonostante tutto non riesco a lasciarlo“. Alfred, però, non ha fatto nulla per smentire i dubbi di Anna, finendo invece per alimentarli.

Un atteggiamento che ha scatenato un fiume di critiche da parte del web nei confronti del ragazzo. Molti, infatti, ritengono che Alfred abbia deciso di partecipare con Anna a Temptation Island solo per farsi una vacanza in mezzo a tante ragazze.