Amelia Villano interpreterà in queste ore Loredana Berte nella trasmissione Tale e Quale Show 2024, programma condotto da Carlo Conti e che andrà in scena il 6 Novembre 2024. Tanta curiosità per vedere come Amelia – tra le sorprese di questa edizione – e come interpreterà una delle voci più imponenti della storia recente della musica italiana.

Nell’ultima puntata Amelia ha stupito tutti interpretando in maniera egregia Lost on You di LP; grande lavoro sia dal punto di vista della somiglianza alla cantante che dal punto di vista vocale e la ragazza ha fatto quasi venire i brividi con il pubblico in estasi per una prestazione ad altissimo rango. In molti si sono complimentati via social per il lavoro svolto.

Nel corso della trasmissione Amelia ha raccontato che questo per lei è un percorso duro ma soprattutto che ha avuto grosse difficoltà in passato dove è stata vittima di bullismo ed ha avuto sicuramente più insulti che elogi nel corso della sua vita. Per questo ora togliersi qualche soddisfazione è una bellissima cosa per lei e ora sarà davanti ad un’altra interessante sfida.

Nel corso della trasmissione e in queste puntate abbiamo conosciuto aspetti più delicati e intimi della vita di Amelia Villano e la donna ha raccontato delle difficoltà della sua infanzia con la ragazza che ha svelato: “Mi è stato detto che non avevo confidenza con il mio corpo, a 14 e 15 anni soffrivo molto per il mio fisico”

Nel corso di questo show Amelia ha interpretato grandi cantautrici del presente e del passato, da Emma Marrone fino a Giusy Ferrari ed ha sempre dato il meglio di sè con risultati piuttosto alti. Ha vinto l’ultima puntata di Tale e Quale Show dove ha interpretato LP ed ha superato sia Thomas che Verdiana. Una prestazione spettacolare e ora il pubblico di Tale e Quale Show si augurano che lei si ripeta.

Tutta la giuria ha apprezzato la voce e le prestazioni di Amelia, persino Cristiano Malgioglio – spesso molto critico con chiunque – ha avuto belle parole per lei e ha lodato non solo l’esibizione ma anche l’atteggiamento e per quasi tutti ha avuto un voto piuttosto alto. Ora interpretare Loredana Bertè non sarà semplice, non solo per la voce ma anche per l’atteggiamento sul palco e c”è grande curiosità nel volerla vedere.