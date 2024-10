Bruno Topolini e Giulia Duranti insieme dopo Temptation Island 2024? Cos’è accaduto

Mentre dall’altra parte del villaggio di Temptation Island 2024 Mirco approfondisce la sua conoscenza con la single Alessia, alla quale ha addirittura chiesto un’uscita in esterna di un giorno intero, la sua fidanzata Giulia si lascia andare tra le braccia del bel Bruno Topolini. Tra i due è scoppiata una chimica tale da portare il tentatore ad ammettere che avrebbe voluto con lei spingersi oltre, baciandola.

“Non si può”, ha però frenato Giulia, ammettendo che prima deve comprendere quali sono i suoi sentimenti per il fidanzato Mirco e se la loro storia è davvero finita. Pur non chiudendo le porte a Bruno, Giulia non se la sente di vivere una storia a Temptation Island 2024. La priorità va, ora, ad arrivare ad un punto, che sia positivo o negativo, col suo compagno. Bruno, dal suo canto, si è comunque manifestato disponibile a vederla anche fuori dal programma.

Chi è Bruno Topolini di Temptation Island 2024

Ma chi è Bruno Topolini, tentatore che ha fatto girare la testa a Giulia Duranti a Temptation Island 2024? Il ragazzo si è presentato alle telecamere del programma, raccontando di essere un ragazzo fortemente sportivo e determinato: “Sono Bruno, ho 32 anni e vengo da Reggio Emilia. Mi piace tanto fare sport, da calcio a palestra, nuoto, sto preparando dei triathlon.” ha esordito. “Di me apprezzo la costante disciplina che nella mia vita mi ha contraddistinto e mi ha permesso di avere dei buoni risultati a lavoro e spero che è quello che gli altri vedano in me. – ha quindi aggiunto, concludendo – Sarò in un punto migliore di dove sono oggi ma con ancora tanta voglia di crescere e di essere una persona ancora migliore nei prossimi 10 anni che verranno”. E c’è chi ora si chiede se, qualora tra Mirco e Giulia finisse dopo il falò di confronto, Bruno potrà essere nel futuro della ragazza, fuori da Temptation Island 2024.