Chiara Pavan è nata a Verona l’1 gennaio 1985, grazie al suo talento è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo della cucina e della ristorazione. Oggi è una chef molto nota e apprezzata, è anche approdata nella nuova edizione di Masterchef al fianco di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Alla cucina si è appassionata nel 2013, mentre studiava Filosofia all’Università di Pisa, lavorava come aiuto cuoco in un ristorante. Fino a quel momento era convinta che sarebbe diventata una ricercatrice o un’insegnante.

Scoperta la sua immensa passione per la cucina ha frequentato per un anno la scuola Alma, in poco tempo Chiara Pavan è diventata una delle chef più apprezzate a Venezia. Tanti sono i premi e i riconoscimenti che ha ottenuto nel corso della sua carriera, anche grazie al suo impegno per la sostenibilità ambientale.

Chiara Pavan ha studiato molto e ha acquisito una grande conoscenza delle erbe, nella sua cucina le utilizza moltissimo. All’inizio della sua carriera ha collaborato al ristorante Da Caino con Valeria Piccini, ha lavorato in Alto Adige allo Zum Löwen e ha fatto uno stage all’Osteria Francescana. Nel 2019 ha ottenuto il premio di miglior Chef donna italiana dalla Guida de L’Espresso e l’anno successivo ha ottenuto quello di miglior chef donna per la guida Identità Golose.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale la nota chef è sempre stata molto riservata, sappiamo però che è legata sentimentalmente allo chef Francesco Brutto. I due gestiscono insieme il noto e stellato ristorante Venissa. Nel 2023 Chiara Pavan è approdata a Masterchef come ospite, dove incantò tutti con le sue creazioni culinarie. Quest’anno è tornata nel noto talent show culinario però con un ruolo diverso, vestirà infatti i panni di ‘quarto giudice’.