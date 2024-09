Una stella della tv statunitense sbarca al Grande Fratello 2024. Parliamo di Clayton Norcross, attore della famosa soap opera Beautiful. Proprio grazie alla sua interpretazione di Thorne Forrester, l’attore ha guadagnato una popolarità immensa e ora c’è grande curiosità di capire come se la caverà nella casa di Cinecittà. Per Clayton l’Italia è un po come una seconda casa. Infatti ha condotto con Sabina Guzzanti il programmi La Posta nel cuore, oltre ad aver già partecipato ad altri reality show come La Fattoria e il game show Avanti un altro.

Nonostante abbia preso parte a diverse produzioni televisive è Beautiful che lo ha consacrato come attore e ancora oggi molti fan lo riconoscono per il ruolo di Thorne. Dopo aver chiuso la sua esperienza nella celebre soap, Clayton Norcross ha preso parte a diverse altre produzioni televisive, tra cui “La donna del mistero” e “Milagros”, ma anche “Baywatch”, “JAG – Avvocati in divisa”, “Un medico tra gli orsi” e “Sotto il cielo dell’Africa”.

Clayton Norcross, da Beautiful al Grande Fratello: “Ero all’apice del successo e poi…”

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sono molte informazioni in rete ma siamo certi che grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 2024 ne sapremo di più. Non mancheranno infatti le incursioni di Alfonso Signorini e delle sue opinioniste, così come i riferimenti alla sua iconica interpretazione in Beautiful. “Quando recitavo in Beautiful ero all’apice del successo”, ha ricordato Clayton.

“Erano anni in cui non potevo passeggiare per una città o andare in un ristorante che venivo subito assalito dai fan”, ha raccontato in una intervista rilasciato a Lanuovaprovincia.it. Sul fronte sentimentale sappiamo che è stato sposato per quattro anni con una donna di nome Andrea Sulzbacher e che non ha figli. Allo stato attuale dovrebbe essere single, ma il condizionale è d’obbligo…

