Tutto su Clementino: chi è il rapper

Clemente Maccaro, questo il vero nome di Clementino, è uno dei rapper più apprezzati del panorama musicale italiano che, nel ruolo di giudice di The voice kids accanto a Gigi D’Alessio, Arisa e Loredana Bertè, ha conquistato l’affetto e la simpatia del pubblico di Raiuno. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della musica, nel 2013 ottiene grande successo con il brano O Vient, e da quel momento la sua carriera non si è più fermata. Nonostante l’amore per la musica e il successo, Clementino ha vissuto un momento molto difficile a causa della droga. A raccontarlo è stato lui stesso nel 2018 quando, durante Storie Digitali, il festival organizzato da CultCity, diretto da Antonio Dikele Distefano alla Fabbrica del Vapore a Milano, ha deciso di raccontare la propria esperienza.

«C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White ma non ero più Clemente. Ho perso presentazioni dei miei dischi perché ero strafatto in casa. Una volta non sono riuscito neanche a farmi un selfie con Jay-Z. Quando hai un genitore che ti piange in faccia capisci che devi smettere. E così mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità. Con i ragazzi che mi dicevano “Sei un grande, passato dal Festival di Sanremo a pulire i bagni in un attimo”», raccontava.

Clementino e l’ex fidanzata Martina

Se della carriera di Clementino si sa tutto, così non è per la sua vita privata. Il rapper, infatti, è sempre stato molto discreto e riservato svelando solo in poche occasioni dettagli della sua vita sentimentale. Tuttavia, quel che è certo è che ha avuto un’importante storia d’amore con Martina Difonte con cui è uscito allo scoperto nel 2021.

Tra i due, però, nel 2023, è arrivata la separazione. Ad oggi, l’artista è single ma non nasconde che vorrebbe mettere su famiglia: «Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità», le sue parole

