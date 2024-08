Si racconta spesso della bellezza della musica, di quanto siano stati magistrali alcuni volti iconici nel utilizzarla per veicolare messaggi impressi nella storia, nella memoria. Di certo Fabrizio De Andrè appartiene a questo particolare Olimpo, allo spazio dedicato a coloro che non hanno solo assecondato una passione ma che l’hanno messa innanzitutto al servizio del pubblico, delle loro emozioni.

Una carriera immensa quella di Fabrizio De Andrè, impossibile da racchiudere in poche righe. La sua scrittura eclettica lo ha portato a collaborare con i più grandi, a lavorare per sé stesso e lasciando alle nuove generazioni un manifesto di eccellenza. Solo la malattia è riuscita a mettere un freno alla sua voglia di raccontare la società attraverso la musica: un carcinoma polmonare scoperto nel 1998 e che purtroppo determinò la sua triste morte l’11 gennaio del 1999.

Gli amori di Fabrizio De Andrè: dalla prima moglie Enrica Ringon al colpo di fulmine per Dori Ghezzi

Note di Fabrizio De Andrè sono anche alcune trame che riguardano prettamente la sua vita privata e sentimentale. Il cantautore si è sposato per due volte: la prima moglie è stata Enrica Ringon alla quale è stato legato dal 1962 al 1975. Oltre dieci anni d’amore che però li hanno poi portati a prendere strade diverse. Nel cuore dell’artista genovese ha poi fatto breccia Dori Ghezzi, conosciuta quando ancora era legato dalle nozze ad Enrica Ringon e sposata diversi anni più tardi, nel 1989.

Fabrizio De André, chi è e com'è morto/ Il poeta anarchico-pacifista seppellito con la sciarpa del Genoa

Fabrizio De Andrè e sua moglie Dori Ghezzi hanno condiviso tutto per oltre vent’anni: solo la triste scomparsa del cantautore è stata capace di spezzare il loro legame che dal privato sfociava nell’intesa professionale e artistica. Insieme hanno anche vissuto in prima persona uno scioccante vento di cronaca. Come riporta Wikipedia, la coppia venne rapita in Sardegna nel 1979 dall’anonima sequestri sarda quando la moglie del cantautore aspettava la loro prima figlia, Luisa Vittoria. Il sequestro durò ben 4 mesi e fu necessario il pagamento di un riscatto pari a circa 550 milioni di lire.

Fabrizio De Andrè e il primo incontro con la moglie Dori Ghezzi: “Prima e unica volta…”

“Quella prima volta è anche l’unica, perchè di qualcuno ci si innamora una volta sola… Per quando mi fossi sforzata di dirottare altrove l’attenzione, alla fine mi sono resa conto di avere aspettato i suoi sguardi per tutta la sera, incrociandoli più volte”. Queste le toccanti e romantiche parole di Dori Ghezzi – moglie di Fabrizio De Andrè – riportate dal portale Vogue Italia, scritte nel suo libro e che raccontano la dolcezza del primo incontro con il cantautore genovese. Un incrocio di sguardi ‘folgorante’ che, da allora, li ha legati in maniera viscerale.