Temptation Island 2024 si allunga di una settimana: cambiamento improvviso di programmazione

È tutto pronto per sesta puntata di Temptation Island 2024 e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno colpi di scena e repentini risvolti per quanto riguarda le coppie che stanno ancora continuando il percorso. Tuttavia, ci sono delle bellissime novità per tutti gli spettatori del reality dei sentimenti di Canale5: Temptation Island 2024 si allunga di una settimana. Non sarà quindi la puntata di questa sera l’ultima dell’edizione.

A rivelare questo cambio in corsa di programmazione è stato il sito di Fanpage su cui si legge che considerato il successo in termini di ascolti, ottenuto anche dall’edizione autunnale di Temptation Island 2024, si allunga di una settimana. Ed ha aggiunto che la sesta puntata del programma, in onda questa sera, martedì 15 ottobre, non sarà quella conclusiva come originariamente prevista. A concludere il ciclo dell’edizione in corso del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia – la prima ad andare in onda in autunno – sarà il settimo episodio. Quando va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2024? È presto detto: martedì 20 ottobre 2024.

Quando finisce Temptation Island 2024: svelata la data dell’ultima puntata

Svelato quando va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2024, martedì 20 ottobre, non resta che spiegare che cosa accadrà nelle ultime due puntate del docu-reality di Canale5. Stando a quanto riportano le anticipazioni di questa sera, infatti, la resa dei conti delle coppie ancora in gioco con i temuti falò di confronto finali andranno in onda alcune questa sera ed altre la prossima. Proseguono il percorso la coppia formata da Titty Scialò e Antonio Maietta con quest’ultimo che ha riempito la fidanzata di bugie e lei che vuole chiudere la conoscenza. E poi ancora proseguirà il percorso di Millie Moi e Michele Varriale, Federica Petagna e Alfonso D’Apice e Mirco Rossi e Giulia Duranti. L’appuntamento con il viaggio nei sentimenti è per questa sera, martedì 15 ottobre 2024 a partire dalle 21.30 circa. Nella scorsa puntata, invece, c’è stato il clamoroso colpo di scena tra Diandra Pecchioli e Valerio Palma che dopo essersi lasciati al falò di confronto, l’uomo è ritornato sui suoi passi, le ha chiesto scusa e sono ritornati insieme.