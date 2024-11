CHI E’ FILIPPO DE ANDRÉ: “MIO PADRE? HO MESSO UN PUNTO: MI HA FERITO QUANDO…”

Chi è Filippo De André, fratello gemello di Francesca? Questo pomeriggio, nel corso del secondo dei due appuntamenti del weekend con le interviste in esclusiva e i racconti di vita di "Verissimo", negli studi del talk show di Canale 5 saranno di scena i due figli di Cristiano De André oltre che nipoti d'arte del cantautore Fabrizio: infatti il 34enne chef si confesserà con Silvia Toffanin parlando assieme alla sorella del loro rapporto, ma non mancheranno sicuramente degli accenni ai loro prossimi impegni lavorativi e forse alla dolorosa vicenda dei dissidi col padre che, come sappiamo, sono finiti pure in tribunale e, di recente, rinfocolati dalle dure accuse di Francesca nei suoi confronti. In attesa dell'inizio della puntata, qui proviamo a raccontare chi è Filippo De André, fratello gemello di Francesca.

Classe 1990 e nato dalla storia di papà Cristiano con Carmen De Cespedes (la coppia aveva avuto tuttavia già una figlia nel 1986, Fabrizia), per scoprire chi è Filippo De André, fratello gemello di Francesca, dobbiamo ricordare che nemmeno lui ha seguito le orme artistiche del padre e del nonno: la sorella, infatti, è diventata un personaggio televisivo abbastanza noto anche per via della passata esperienza al “Grande Fratello” mentre Filippo ha soprattutto nella cucina la sua grande passione tanto da intraprendere la carriera di chef. Come documentato dal diretto interessato sui social, ha De André ha tagliato pure un importante traguardo venendo ammesso all’ALMA, ovvero la scuola internazionale di cucina intitolata al grande Gualtiero Marchesi.

FRANCESCA DE ANDRÉ SUL FRATELLO, “GRAZIE A LUI CREDO ANCORA NEGLI…”

Nel nostro ritratto su chi è Filippo De André, fratello gemello di Francesca, va aggiunto che, nella diatriba tra le sue sorelle contro papà Cristiano lui ne è rimasto fuori: il cantautore ha anche denunciato la gemella del 34enne tempo fa, secondo quanto raccontato dalla donna, ma Filippo ha sempre preso le loro parti e con Cristiano non c’è più comunicazione da tempo (“Con mio padre purtroppo non ho un rapporto (…) I rapporti si sono interrotti perché io ero molto ferito da alcune cose successo e ci ho messo un punto perché non potevo fare il padre di mio padre…”). Anche per questo motivo la relazione tra di loro, anche per via della separazione dei genitori quando erano piccoli, si è rinsaldato nel corso del tempo e proprio nel salotto tv di “Verissimo”, ma non solo, avevano avuto modo di dimostrarlo.

“Ciao Frag, è stato per me terribile scoprire cosa hai passato nelle mani del tuo ex fidanzato, vorrei poter cancellare quel dolore che hai sopportato e proteggerti” dice nel suo video-messaggio Filippo nel programma di Canale 5 a proposito delle violenze di Giorgio Tambellini alla sorella e per le quali è stato condannato. “Ciò che posso fare però è offrirti sostegno, amore e forza: ricorda sempre che meriti amore e felicità, (…) Ma non permettere a nessuno di spegnere la tua luce interiore: continua a lottare perché ne vale assolutamente la pena”: nella chiusa del messaggio, una sorpresa organizzata assieme alla Toffanin, si capisce molto del carattere e chi è Filippo De André, fratello gemello di Francesca. Infatti, è proprio grazie al suo sostegno che la 34 aveva ammesso di non aver perso ancora la fiducia negli uomini e nell’amore. “Avendo un fratello così non posso, continuo a crederci…” aveva raccontato visibilmente commossa e tra le lacrime.