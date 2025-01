Francesco, tutto sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 20 gennaio 2025, spunta Francesco, un signore giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere Barbara De Santi, Di professione parrucchiere, Francesco è single ed è un papà di una bambina di 4 anni. La bellezza, il carattere e la personalità di Barbara hanno colpito profondamente Barbara che, dopo il primo incontro avvenuto in studio, rimasta colpita dal suo fascino e dal suo modo di fare, ha deciso di concedergli una seconda possibilità.

La dama e il cavaliere, così, escono insieme da diverso tempo, ma il primo confronto è quello della puntata odierna in cui, accanto a Francesco, si accomoda Gaetano, un altro signore che sta conoscendo e uscendo con Barbara,

Francesco e Barbara De Santi: scintille a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 gennaio 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Barbara De Santi per confrontarsi sia con Gaetano che con Francesco. Al centro dello studio, la dama ascolta anche le parole dei suoi pretendenti e, se davanti alle parole di Gaetano sorride, così non è per Francesco.

Tra i due, l’appuntamento non è andato nel migliore dei modi e Barbara non nasconde l’espressione dura e contrariata nell’ascoltare le parole di Francesco con cui non pare ci siano le premesse per portare avanti una frequentazione. In studio, così, tra i due, non mancano le scintille e tutto fa pensare ad una chiusura definitiva della conoscenza. Barbara, dunque, si ritrova a dover gestire un rapporto che, a quanto pare, non va avanti per divergenze caratteriali.