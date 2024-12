Gabriel Jimenez Martinez, 12 anni, è tra i finalisti di The Voice Kids 2024, il talent musicale di successo condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore di The Voice Kids 2024 e tra i papabili c’è anche Gabriel Jimenez Martinez, 12enne di Genova che è arrivato in studio in compagnia dei suoi genitori e del fratello gemello Davide. “Non ci annoiamo mai in casa” – ha detto il giovane 12enne di Genova parlando del rapporto con il fratello gemello prima di salire sul palcoscenico di The Voice Kids. Non solo, Gabriel ha aggiunto: “parliamo inglese e guardiamo The Voice ogni settimana. Ma per il resto siamo diversi. A lui piace il calcio, a me piace cantare e ballare”.

Francesco Maugeri, finalista The voice kids 2024/ Dopo La Rondine pronto a conquistare la vittoria?

In realtà The Voice Kids è un appuntamento per tutta la famiglia che ha toccato il cielo con un dito quando hanno scoperto che Gabriel era riuscito ad entrare nel cast di questa edizione. “Nella nostra famiglia c’è una regola: sognare in grande. Per noi i limiti non ci sono, sono dentro di noi” – hanno raccontato i due papà del giovane 12enne che punta alla vittoria finale.

Leonardo Giovannangeli, chi è la finalista The Voice Kids/ Sarà il vincitore del Team Clementino?

Gabriel Jimenez Martinez nel team di Loredana Bertè vincerà The Voice Kids 2024?

I sogni son desideri e come tali possono essere realizzati. Una speranza, più che un insegnamento, che i due papà hanno condiviso ed insegnato ai figli Gabriel Jimenez Martinez e Davide. “Ed è una cosa che abbiamo trasmesso ai nostri figli da quando erano piccoli. È il motore della nostra famiglia, noi non ci siamo creati limiti” – hanno detto entrambi. Per Gabriel partecipare a The Voice Kids è stata una grande sfida e non ha mai fatto segreto che il suo obiettivo era portare energia sul palco; una energia condivisa sin dalle prime note della sua esibizione con tutti i coach. Sulle note di “Let it Be” dei Beatles, il giovane 12enne ha fatto immediatamente girare Arisa e Clementino, ma poco dopo con un colp de theatre Loredana Bertè non solo si è voltata, ma si è giocata il super pass mandando così il giovane Gabriel direttamente alla finale.

Chi è Niccolò Franceschini, finalista The Voice Kids/ Dopo "Poetica" punta alla vittoria finale: ci riuscirà?

Una gioia immensa per il giovane che è scoppiato a piangere tra gli applausi del pubblico che gli ha regalato una standing ovation. “Sei una bomba!” le parole di Loredana Bertè che con la presenza di Gabriel nel suo team ha grandi possibilità di vittoria.