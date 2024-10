Tutto su Gabriele, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Signore distinto, educato e gentile, Gabriele è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne conquistando subito le attenzioni delle dame del parterre femminile. Gabriele ha 64 anni, è di Mestre in provincia di Venezia, ha lavorato come consulente finanziario per un istituto di credito, è vedovo e ha una figlia di 37 anni. Appena arrivato in trasmissione, ha scatenato la curiosità di Sabrina che ha deciso di conoscerlo. Dopo pochi appuntamenti, è stata talmente bene con lui da aver deciso di concedergli l’esclusiva come ha spiegato la stessa dama in studio.

La scelta di concedere l’esclusiva a Gabriele, però, non scatena il totale entusiasmo del cavaliere che spiega di non poter ricambiare non provando un totale trasporto per lei. Prima di concedere l’esclusiva, infatti, il cavaliere vuole essere sicuro dei propri sentimenti non chiudendo la porta ad altre conoscenze.

Gabriele tra Sabrina e Ilaria a Uomini e Donne

Nonostante la scelta di Gabriele di non concederle l’esclusiva, Sabrina ha deciso di continuare a frequentarlo. Pur essendo usciti ancora, però, Gabriele resta fermo sulla propria posizione. “Il fatto che mi trovo bene con lei, però ho sempre quella sensazione finale che lei non conclude. Cioè, io ho un’attrazione fisica ma lei si ferma lì. Abbiamo anche un’attrazione mentale, sicuramente”, le parole del cavaliere.

“Pensavo che avesse cambiato idea sulla non esclusiva. Io mi sento solo di voler conoscere lui. Poi lui ha detto che vuole conoscere altre persone, ci stava. Ma ieri sera siamo stati a cena insieme, siamo stati insieme e ci siamo lasciati dopo colazione e ho pensavo che avessi cambiato idea“, ha replicato Sabrina che, nella puntata in onda l’11 ottobre, non nasconde la gelosia nei confronti di Ilaria con cui il cavaliere sta uscendo.

