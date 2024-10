GAIA GASPARRI, QUEL DUETTO CANORO CON PAPA’ MAURIZIO DA…

Chi è Gaia, la figlia di Maurizio Gasparri e cosa sappiamo del loro rapporto? Questo pomeriggio, su Rai 2, torna l’appuntamento con “Onorevoli Confessioni”, il format condotto da qualche anno da Laura Tecce e che prova a restituire sotto una nuova luce, anche più intima e privata, le principali figure della scena politica italiana. Questa volta sarà il turno del 68nne senatore originario di Roma di Forza Italia che, come da preview del programma, promette di svelare anche un lato inedito della propria personalità, al di là dell’immagine pubblica che dà di sé da tanti anni. E, in attesa di scoprire cosa racconterà il diretto interessato, possiamo accendere i riflettori invece su Gaia, la figlia di Maurizio Gasparri.

Per scoprire chi è Gaia, la figlia di Maurizio Gasparri, dobbiamo accennare brevemente alla storia famigliare dell’ex Ministro delle Comunicazioni nel corso del Governo Berlusconi II e, fra i tantissimi ruoli ricoperti in una carriera oramai lunghissima, pure già vice-presidente a Palazzo Madama. Sposato dal 1980, stando alle notizie che si possono trovare su di lui, con l’attuale compagna, Amina Fiorillo (tracciamo della donna un ritratto in un altro pezzo pubblicato quest’oggi, NdR), il senatore avrebbe solamente una figlia, Gaia, che tuttavia è poco conosciuta dal pubblico. Una delle rare apparizioni pubbliche in coppia risale solo a qualche anno fa quando Gasparri e la sua primogenita sono stati ospiti del “Maurizio Costanzo Show”.

CHI E’ LA FIGLIA DI GASPARRI: “SEMPRE INSIEME, DAI PRIMI GIOCHI ALLA LAUREA”

Raccontando chi è Gaia, la figlia di Maurizio Gasparri, possiamo ricordare come in quella circostanza che la ragazza e il più noto papà (che pure avevano annunciato la loro presenza in studio in una breve clip di preview) si erano esibiti in un pregevole e inatteso duetto canoro: i due infatti, in una puntata che vedeva pure nel parterre degli ospiti Iva Zanicchi, hanno cantato infatti uno dei cavalli di battaglia dell’artista, ovvero “Zingara”, dopo essersi cimentati assieme sulle note de “La canzone del sole” di Lucio Battisti. Un raro -ma, a quanto pare, molto apprezzato dal pubblico presente in platea ma pure sui social network- momento di intimità famigliare che ha restituito qualche bagliore del rapporto del politico con la figlia Gaia.

Per il resto, anche per volontà della diretta interessata che non ama molto esporsi in pubblico, non conosciamo molto a proposito di Gaia, la figlia di Maurizio Gasparri. Stando a un ritratto della diretta interessata e riportato da ‘Donna Glamour’, ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica e vivrebbe, al pari dei più genitori, in quel di Roma; per quanto concerne il versante sentimentale, il portale suggerisce che la donna avrebbe un fidanzato -di cui non si conosce però il nome- e che tra le sue passioni c’è quella di viaggiare. Nel settembre 2020, proprio in occasione della sua laurea, Gasparri aveva pubblicato un post su Facebook, allegando due scatti (uno di Gaia con l’alloro in testa e l’altra di quando era piccolissima, assieme al mare e questa didascalia: “Dall’asilo, che ogni mattina Gaia raggiungeva per gioco sulle spalle di papà, al ‘trionfo’ su testi e logaritmi che sono costati tanta fatica e lacrime di tante notti… Buona vita, Gaia, orgoglio di casa, tenace, semplice, ricca di buoni sentimenti e di saggezza. E, ora, anche ingegnere”.