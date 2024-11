Chi è Gianmarco Meo: tutto sul corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Gianmarco Meo è uno dei corteggiatori di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. Ha 23 anni, è di Roma, vende auto e ha avviato un’attività di famiglia. Ha scelto di corteggiare Francesca perché è stato colpito dalla sua emotività. “La differenza rispetto ad altre donne, lo dico davanti a tutti, è che sei una donna di altri tempi, che, ad oggi, è difficile trovare”, ha detto dopo il primo incontro ammettendo di essere stato colpito soprattutto dal carattere della tronista.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 20 novembre, i due hanno vissuto un’esterna magica durante la quale ad emozionarsi è stato Gianmarco dopo aver ascoltato le parole della tronista. “Quando Giada ha letto la lettera per Marcello, ti ho guardato e stavi piangendo. Vedere un ragazzo piangere per queste cose vale 10“, ha detto Francesca tra le cui braccia Gianmarco è crollato per poi dare vita ad un bacio passionale.

Gianmarco Meo, lite con Paolo Stile a Uomini e Donne per Francesca Sorrentino

Nella puntata di Uomini e donne del 21 novembre 2024, Gianmarco Meo è al centro dello studio per commentare l’esterna fatta con Francesca Sorrentino. In studio, lui le regala una piccola panchina che lascia senza parole Francesca, visibilmente colpita dal gesto del corteggiatore.

“Lei mi piace tanto. Leho regalato la panchina perché so che, per lei, è un posto a cui lei tiene tanto e dove va quando è un po’ giù e quindi condividere con me quel gesto vuol dire tanto. Lo paragono ad un bacio”, le parole del corteggiatore in studio con Francesca che è visibilmente emozionata. Poi, Gianmarco sbotta contro Paolo, furioso per il bacio tra Francesca e Gianmarco stesso.

