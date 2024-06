Chi è Gianni Letta amico e collaboratore di Silvio Berlusconi/ “Il Silenzio in amicizia vale più di parlare”

Amico, collaboratore, spalla fidata: questo è stato Gianni Letta per Silvio Berlusconi. I due hanno collaborato più volte insieme nel corso della loro carriera politica: Letta è stato sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri per ben tre volte quando il capo del governo era proprio il Cavaliere, con il quale negli anni è nato un grande rapporto d’amicizia. Dopo la morte di Berlusconi, il saluto del collega e amico è arrivato soltanto dopo quasi un mese, con una lettera pubblicata sul Messaggero, nella quale il politico spiegava proprio quelle settimane senza parlare pubblicamente: “In amicizia, un silenzio vale più del parlare. C’è un’eloquenza del silenzio più penetrante di quel che le parole sarebbero fare”.

Fedele Confalonieri: chi l'è amico e collaboratore di Silvio Berlusconi/ "L'uomo delle missioni impossibili”

Gianni Letta ha sempre utilizzato parole di stima e affetto anche nei confronti della famiglia Berlusconi e dei figli: dopo la morte, ad esempio, ha parlato di un “comportamento esemplare” che hanno avuto, poiché sono stati “uniti, concordi, premurosi verso Marta”, ultima compagna del Cavaliere, con lui al momento della morte. I suoi figli, secondo Letta, sono stati “attenti a tutte le cose che aveva realizzato e che sapevano che lui amava”.

Marta Fascina, chi è la compagna di Silvio Berlusconi/ "La sua morte un vuoto incolmabile"

Gianni Letta, la lunga carriera al fianco di Silvio Berlusconi

A gennaio 2024, in occasione della festa per i trent’anni di Forza Italia, sul palco dell’evento Gianni Letta ha preso parola, parlando ancora una volta di Silvio Berlusconi. Dopo aver ascoltato un discorso del Cavaliere, Letta non è riuscito a trattenere gli occhi lucidi: “È difficile vincere l’emozione dopo aver sentito quella voce, e ci vuole coraggio, forse incoscienza per dire anche solo una parola dopo un discorso che ha fatto la storia e conserva a 30 anni di distanza tutta la forza della sua ispirazione”. Fu proprio il Cavaliere, infatti, a fondare Forza Italia.

Chi è Marina Berlusconi, figlia di Silvio e sua erede/ A capo di Fininvest e mamma di due figli

Il nome di Gianni Letta è legato, nel mondo della politica, indissolubilmente a quello di Silvio Berlusconi: ben tre volte, infatti, è stato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri quando il premier era proprio lui. Letta ha “seguito” Berlusconi in tre mandati, dall’11 maggio 1994 al 17 gennaio 1995, dall’11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 e dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011. Nel corso della sua vita, inoltre, il classe 1935 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Gruppo Fininvest.











© RIPRODUZIONE RISERVATA